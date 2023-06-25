Тина Кароль лично встретилась с Папой Римским в Ватикане (фото, видео)

Артистка передала понтифику особый презент — личный дневник мальчика Егора, пережившего оккупацию ВС РФ в Мариуполе.

38-летняя украинская певица Тина Кароль во время своей поездки в Ватикан встретилась с Папой Римским Франциском. Артистка пообщалась с главой католической церкви и передала ему дневник маленького мальчика Егора, который месяц жил в подвале оккупированного россиянами Мариуполя. Об этом Кароль сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Строчки из дневника мариупольца звезда сцены часто зачитывала на концертах. Заметки ребенка также цитировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Его Святейшеству Папе Франциску сегодня мной был передан оригинал дневника мальчика Егора из Мариуполя, в котором нет детских мечтаний, ибо мечта выжить, о которой он пишет, не может считаться детской. Щемящие строки, где Егор записывает, что у него "сегодня умерли собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" – парализуют своей трагичностью. Егор молился, если его семье придется умереть, то пусть вместе с ним, чтобы он не остался сам", – написала звезда.

На видео можно увидеть, что Папа Римский полистал подарок, после чего пожал руку певице. Из-за шума слова понтифика невозможно было разобрать. Кароль подчеркнула, что эта встреча и то, что дневник Егора теперь в Ватикане, имеет очень важное значение для всех украинских детей.

Страницы из дневника Егора Фото: Facebook/ Тина Кароль

Украинцы подвергли резкой критике решение исполнительницы, поскольку сомневаются в поддержке Папы Римского. В комментариях в Instagram они заявили, что украинская певица таким поступком просто выбросила дневник.

"Мне кажется, ему все равно", — написал один пользователь, а другой добавил: "Жаль, что вы выбросили тот дневник, лучше бы в музей украинской войны отдать, а так уничтожит папа его".

Напомним, Тина Кароль украсила обложку Elle без макияжа и ретуши.

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