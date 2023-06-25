Хейли Бибер в стильном образе отправилась на свидание с мужем (фото)

Звездная пара выбрала комфортные образы для совместной прогулки по Лос-Анджелесу.

26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный образ на свидании с мужем, 29-летним канадским поп-певцом Джастином Бибером. Звездная пара отправилась позавтракать в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница косметического бренда Rhode Beauty надела для выхода белый укороченный топ, обнажавший ее подтянутый живот. Супермодель дополнила его парой светло-коричневых брюк с низкой посадкой со складками посередине. Свой ансамбль Хейли завершила солнцезащитными очками, черной плетенной сумкой Bottega Veneta и лоферами с квадратным носком.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Тем временем Джастин выбрал повседневный аутфит для прогулки с возлюбленной. Он надел мешковатые светлые джинсы и укороченную серую толстовку с круглым вырезом, из-под которой виднелась белая футболка. Белые кроссовки с темно-зеленым свушем и бежевая бейсболка завершили ансамбль Бибера.

Пара была в хорошем настроение, когда их заметили на улицах Лос-Анджелеса.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер посетила вечеринку в мини-платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о вдохновении Хейли Бибер гардеробом Джастина.