Николь Кидман опубликовала очень личное фото с мужем

Николь и Кит поженились 25 июня 2006 года и с тех пор счастливы в браке.

56-летняя оскароносная австралийская кинозвезда Николь Кидман отпраздновала 17-летие со дня свадьбы с музыкантом Китом Урбаном и по этому поводу поделилась трогательным фото со своим супругом. На странице в Instagram она опубликовала черно-белый снимок, на котором обнимает Кита перед посещением церемонии награждения кинопремией "Оскара" 2023 года.

На ней – черное асимметричное платье с блестками и цветочными деталями. Она нежно касается лица мужчины.

"С годовщиной, любовь моя", — подписала снимок Николь.

Николь и Кит поженились 25 июня 2006 года после встречи на мероприятии годом ранее. Пара связала себя узами брака в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Мэнли (Сидней, Австралия).

Николь и Кит перед церемонией "Оскар-2023" Фото: Nicole Kidman/Instagram

Среди приглашенных гостей на свадьбе были актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн.

В качестве подружки невесты на свадьбе была приемная дочь Николь и ее бывшего мужа Тома Круза Изабелла, а также там присутствовал приемный сын звезды Коннор. Сейчас актриса не общается с ними, поскольку они ударились в сайентологию, как и их приемный отец, а эта вера запрещает поддерживать отношения с теми, кто не разделяет эту религию.

У Урбана и Кидман есть двое родных детей – дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет, которым сейчас 15 и 12 лет соответственно.

В одном из своих интервью Кит признался, что в их браке существует железное правило:

"Семья всегда на первом месте. Наш союз сбалансирован, поэтому если иногда он выходит из равновесия, мы просто восстанавливаем его. Это никогда не бывает идеально сбалансированным, но мы возвращаем его в нужное русло", — сказал он.

Николь Кидман часто сопровождает мужа на концертах

Мужчина также отмечал, что ухаживает за их любовью, как за чудесным садом.

Ранее Фокус писал, какие на самом деле у Николь отношения с приемными детьми сейчас.