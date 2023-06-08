Не была на их свадьбах и не видела много лет. Какие у Николь Кидман отношения с приемными детьми

Белла и Коннор, усыновленные во время брака с Томом Крузом, 16 лет не общались с Николь и перестали называть ее матерью.

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У Тома Круза сложные отношения с бывшими женами детьми. В 1990-х его и Николь Кидман называли одной из самых красивых пар Голливуда. У пары не было биологических детей, и они усыновили двоих малышей – Коннора и Беллу. Сейчас, как стало известно, уже взрослые приемные дети пары не общаются со своей матерью и она не видела их 16 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Николь Кидман часто изображают с ее дочками — Сандей Роуз Урбан, 14 лет, и Фэйт Урбан, 12 лет, — они даже сыграли небольшие роли в сериалах "Большая маленькая ложь" и "Отмена".

Кит Урбан и Николь Кидман с дочками

Но о ее отношениях с детьми от брака с Томом Крузом неизвестно практически ничего.

55-летняя австралийская актриса делит 28-летнего Коннора и 30-летнюю Беллу со своим бывшим мужем, пара усыновила их в начале девяностых.

Том Круз и Николь Кидман с Коннором и Беллой Фото: Getty Images

Пока Круз и Кидман были вместе – папарацци часто фотографировали их с детьми. Но после развода в 2001 году, Белла и Коннор, как сообщается, остались "верными своему отцу", решили жить с ним и примкнуть к вызывающей споры Церкви Саентологии.

Звезда "Большой маленькой лжи" в последние годы отказывалась говорить о религии или своих семейных связях, и, как говорят, она отсутствовала на многих событиях жизни своих детей, включая свадьбу Беллы в отеле "Дорчестер" в Лондоне в сентябре 2015 года, несмотря на то, что она в этот момент была на съемках в столице Великобритании.

Николь не появлялась на публике со своими двумя старшими детьми с 2007 года, и, как сообщается, она была "опустошена" после того, как пара не присутствовала на похоронах ее отца в 2014 году. Последняя фотография Николь на публике с двумя старшими детьми была сделана в марте 2007 года на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что теперь она надеется, что Белла и Коннор будут присутствовать, когда ей вручат Премию за жизненные достижения на церемонии Американского института кино (AFI) этим летом.

Николь станет первой австралийской актрисой, удостоенной этой награды.

Белла и Коннор выросли и создали собственные семьи

"Николь знает, что Коннор чрезвычайно верен своему отцу, поэтому она не ожидает, что он приедет, но приглашение обоим отправили", — сказал источник австралийского издания New Idea.

В 2018 году, получая "Золотой глобус" за лучшую женскую роль, Кидман поблагодарила своих биологических дочерей и второго мужа Кита Урбана, но не упомянула Коннора или Беллу.

Актриса редко говорит об этой паре, говоря, что хочет сохранить отношения в тайне, но ранее говорила о том, что они выбрали саентологию и не называют ее матерью.

"Я должна защищать эти отношения. Я знаю на 150 процентов, что отдала бы свою жизнь за своих детей. Они взрослые. Они способны принимать собственные решения. Они сделали выбор стать саентологами, и моя работа как матери — любить их", — говорила Кидман.

Саентология, по-видимому, причиной того, что Кидман не общается с детьми. Том якобы запретил ей присутствовать на свадьбе Коннора в 2019 году с другим высокопоставленным саентологом. В церкви ее называют "подавляющей личностью" и не желают, чтобы она общалась с детьми.

Сам Коннор говорил, что любит Николь Кидман, а Белла заявляла, что они общаются, а те, кто думает иначе – "полное дерьмо".

Напомним, ранее стало известно, что Том Круз не общается со своим единственным биологическим ребенком – дочкой Сури. Они не виделись около 10 лет. Дочь Круза и Кэти Холмс идет в колледж в этом году и отец не принимает в ее жизни никакого участия.