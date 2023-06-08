Не была на их свадьбах и не видела много лет. Какие у Николь Кидман отношения с приемными детьми
Белла и Коннор, усыновленные во время брака с Томом Крузом, 16 лет не общались с Николь и перестали называть ее матерью.
У Тома Круза сложные отношения с бывшими женами детьми. В 1990-х его и Николь Кидман называли одной из самых красивых пар Голливуда. У пары не было биологических детей, и они усыновили двоих малышей – Коннора и Беллу. Сейчас, как стало известно, уже взрослые приемные дети пары не общаются со своей матерью и она не видела их 16 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Николь Кидман часто изображают с ее дочками — Сандей Роуз Урбан, 14 лет, и Фэйт Урбан, 12 лет, — они даже сыграли небольшие роли в сериалах "Большая маленькая ложь" и "Отмена".
Но о ее отношениях с детьми от брака с Томом Крузом неизвестно практически ничего.
55-летняя австралийская актриса делит 28-летнего Коннора и 30-летнюю Беллу со своим бывшим мужем, пара усыновила их в начале девяностых.
Пока Круз и Кидман были вместе – папарацци часто фотографировали их с детьми. Но после развода в 2001 году, Белла и Коннор, как сообщается, остались "верными своему отцу", решили жить с ним и примкнуть к вызывающей споры Церкви Саентологии.
Звезда "Большой маленькой лжи" в последние годы отказывалась говорить о религии или своих семейных связях, и, как говорят, она отсутствовала на многих событиях жизни своих детей, включая свадьбу Беллы в отеле "Дорчестер" в Лондоне в сентябре 2015 года, несмотря на то, что она в этот момент была на съемках в столице Великобритании.
Николь не появлялась на публике со своими двумя старшими детьми с 2007 года, и, как сообщается, она была "опустошена" после того, как пара не присутствовала на похоронах ее отца в 2014 году. Последняя фотография Николь на публике с двумя старшими детьми была сделана в марте 2007 года на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе.
Сообщается, что теперь она надеется, что Белла и Коннор будут присутствовать, когда ей вручат Премию за жизненные достижения на церемонии Американского института кино (AFI) этим летом.
Николь станет первой австралийской актрисой, удостоенной этой награды.
"Николь знает, что Коннор чрезвычайно верен своему отцу, поэтому она не ожидает, что он приедет, но приглашение обоим отправили", — сказал источник австралийского издания New Idea.
В 2018 году, получая "Золотой глобус" за лучшую женскую роль, Кидман поблагодарила своих биологических дочерей и второго мужа Кита Урбана, но не упомянула Коннора или Беллу.
Актриса редко говорит об этой паре, говоря, что хочет сохранить отношения в тайне, но ранее говорила о том, что они выбрали саентологию и не называют ее матерью.
"Я должна защищать эти отношения. Я знаю на 150 процентов, что отдала бы свою жизнь за своих детей. Они взрослые. Они способны принимать собственные решения. Они сделали выбор стать саентологами, и моя работа как матери — любить их", — говорила Кидман.
Саентология, по-видимому, причиной того, что Кидман не общается с детьми. Том якобы запретил ей присутствовать на свадьбе Коннора в 2019 году с другим высокопоставленным саентологом. В церкви ее называют "подавляющей личностью" и не желают, чтобы она общалась с детьми.
Сам Коннор говорил, что любит Николь Кидман, а Белла заявляла, что они общаются, а те, кто думает иначе – "полное дерьмо".
Напомним, ранее стало известно, что Том Круз не общается со своим единственным биологическим ребенком – дочкой Сури. Они не виделись около 10 лет. Дочь Круза и Кэти Холмс идет в колледж в этом году и отец не принимает в ее жизни никакого участия.