Не була на їхньому весіллі і не бачила багато років. Які у Ніколь Кідман стосунки з прийомними дітьми

Белла та Коннор, усиновлені під час шлюбу з Томом Крузом, 16 років не спілкувалися з Ніколь і перестали називати її матір'ю.

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Том Круз має складні стосунки з колишніми дружинами дітьми. У 1990-х його та Ніколь Кідман називали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. У пари не було біологічних дітей, і вони усиновили двох малюків – Коннора та Беллу. Наразі, як стало відомо, вже дорослі названі діти пари не спілкуються зі своєю матір'ю і вона не бачила їх 16 років. Про це пише Daily Mail.

Ніколь Кідман часто зображують із її доньками — Сандей Роуз Урбан, 14 років, і Фейт Урбан, 12 років, — вони навіть зіграли невеликі ролі в серіалах "Велика маленька брехня" та "Скасування".

Кіт Урбан та Ніколь Кідман з доньками

Але про її стосунки з дітьми від шлюбу із Томом Крузом невідомо практично нічого.

55-річна австралійська актриса ділить 28-річного Коннора та 30-річну Беллу зі своїм колишнім чоловіком, пара всиновила їх на початку дев'яностих.

Том Круз і Ніколь Кідман з Коннором та Беллою Фото: Getty Images

Поки Круз та Кідман були разом – папараці часто фотографували їх із дітьми. Але після розлучення у 2001 році, Белла і Коннор, як повідомляється, залишилися "вірними своєму батькові", вирішили жити з ним і приєднатися до суперечливої Церкви Саєнтології.

Зірка "Великої маленької брехні" в останні роки відмовлялася говорити про релігію або свої сімейні зв'язки, і, як кажуть, вона була відсутня на багатьох подіях життя своїх дітей, включаючи весілля Белли в готелі "Дорчестер" у Лондоні у вересні 2015 року, попри те, що вона на той час була на зйомках у столиці Великобританії.

Ніколь не з'являлася на публіці зі своїми двома старшими дітьми з 2007 року, і, як повідомляється, вона була "спустошена" після того, як пара не була присутня на похороні її батька у 2014 році. Остання фотографія Ніколь на публіці з двома старшими дітьми була зроблена у березні 2007 року на церемонії вручення премії Kids' Choice Awards у Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що тепер вона сподівається, що Белла та Коннор будуть присутніми, коли їй вручать Премію за життєві досягнення на церемонії Американського інституту кіно (AFI) цього літа.

Ніколь стане першою австралійською актрисою, відзначеною цією нагородою.

Белла і Коннор виросли та створили власні сім'ї

"Ніколь знає, що Коннор надзвичайно вірний своєму батькові, тому вона не очікує, що він приїде, але запрошення обом відправили", — сказав інсайдер австралійського видання New Idea.

У 2018 році, отримуючи "Золотий глобус" за кращу жіночу роль, Кідман подякувала своїм біологічним дочкам та другому чоловіку Кіту Урбану, але не згадала Коннора чи Беллу.

Акторка рідко говорить про цю пару, кажучи, що хоче зберегти стосунки в таємниці, але раніше говорила про те, що вони обрали саєнтологію і не називають її матір'ю.

"Я маю захищати ці відносини. Я знаю на 150 відсотків, що віддала б своє життя за своїх дітей. Вони дорослі. Вони здатні приймати власні рішення. Вони зробили вибір стати саєнтологами, і моя робота як матері — любити їх", — говорила Кідман. .

Саєнтологія, мабуть, є причиною того, що Кідман не спілкується з дітьми. Том нібито заборонив їй бути на весіллі Коннора у 2019 році з іншим високопоставленим саєнтологом. У церкві її називають "гнітючою особистістю" і не бажають, щоб вона спілкувалася з дітьми.

Сам Коннор казав, що любить Ніколь Кідман, а Белла заявляла, що вони спілкуються, а ті, хто думає інакше – "повне лайно".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Том Круз не спілкується зі своєю єдиною біологічною дитиною – донькою Сурі. Вони не бачилися близько 10 років. Дочка Круза та Кеті Холмс йде в коледж цього року і батько не бере участі в її житті.