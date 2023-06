Элтон Джон неожиданно выступил на знаменитом фестивале Гластонбери

Сэр Элтон выступил вместо заявленных Бритни Спирс и Дуа Липы.

"Величайший хедлайнер Glastonbury!". Так фанаты назвали сэра Элтона Джона за его выступление на знаменитом музыкальном фестивале. Выступление Элтона стало неожиданность, ведь хедлайнерами должны были стать Бритни Спирс и Дуа Липа. Об этом пишет Daily Mail.

Финальное выступление сэра Элтона Джона в его последнем туре по Великобритании стало настоящей сенсацией.

Выступление Элтона Джона на Гластонбери

76-летний певец-суперзвезда со слезами на глазах вышел на сцену Pyramid Stage в Гластонбери на финальное шоу в Великобритании в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road.

Пообещав исполнять "хит за хитом", Элтон в конечном итоге выступал два часа. И его поддерживали четыре специальных гостя, но не Дуа Липа и Бритни Спирс, которые должны были выступить в этот вечер.

Первым гостем сэра Элтона был Джейкоб Ласк из группы Gabriels and The London Community Gospel Choir, который исполнил "Are You Ready For Love?". Затем к нему присоединился Стивен Санчес.

Затем сэр Элтон пригласил фронтмена Killers Брэндона Флауэрса выступить с ним, и пара исполнила Tiny Dancer.

Номинированная на британскую премию певица Рина Саваяма вышла с ним на сцену, чтобы исполнить Don't Go Breaking My Heart.

"Жизнеутверждающий" сет смотрели его муж Дэвид Ферниш и их дети, а также приятели-знаменитости, включая Дэвида Уоллиамса и Spice Girls, которые, как сообщается, собирались присоединиться к нему на блестящей вечеринке после шоу.

Для своего выступления сэр Элтон выбрал золотой костюм и очки с красными стеклами. И во время оваций не смог сдержать слез.

Свою предпоследнюю песню Don't Let the Sun Go Down on Me он посвятил покойному Джорджу Майклу в день, когда певцу исполнилось бы 60 лет.

"Одним из самых фантастических британских певцов и авторов песен был Джордж Майкл. Он был моим другом, он был источником вдохновения, и сегодня ему исполнилось бы 60 лет, поэтому я хочу посвятить эту песню его памяти. Вся музыка, которую он нам оставил – восхитительна. Это для тебя, Джордж", — сказал Элтон.

Звезды, в том числе Пол Маккартни, Тэрон Эджертон и Эндрю Гарфилд поддерживали легендарного исполнителя за кулисами.

Сэр Пол Маккартни снимает выступление сэра Элтона Джона

Но поклонники были разочарованы тем фактом, что Бритни Спирс и Дуа Липа так и не появились на сцене. Кто-то даже написал в соцсетях, обращаясь к Липе: "Неужели что-то может быть важнее, чем вечер с Элтоном?".

Певицы пока не пояснили, почему так и не появились на Гластонбери. Но Дуа Липа поделилась фото с семейного ужина.

Напомним, в прошлом году Элтон Джон заявил, что заканчивает концертную деятельность. Из-за травмы бедра ему тяжело ходить. И он отметил, что просто "устал".