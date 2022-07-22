Элтон Джон завершает концертную деятельность

Легендарный певец признался, что просто устал

75-летний певец Элтон Джон сообщил, что завершает гастрольную деятельность и будет просто заниматься музыкой. Об этом пишет SMH.

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Свое решение он объяснил просто: "Я устал", — сказал Элтон. Он признался, что дошел до финальной черты в своем творчестве. По словам легендарного певца и обладателя пяти премий "Грэмми", он продолжит заниматься музыкой, но откажется от гастрольной деятельности.

На концерте в Детройте в рамках своего турне Farewell Yellow Brick Road Tour, артист сказал, что устал ездить по всему миру с концертами.

"Теперь я могу сказать, что это все. Я не останусь без музыки. Но я устал мотаться по миру с концертами и больше не хочу этим заниматься. Я гастролирую с 17 лет", — сказал он, поблагодарив своих поклонников за поддержку.

В прошлом году Элтон получил тяжелую травму бедра и не мог ходить. Так что мировое турне пришлось перенести на лето 2022 года. Недавно он сообщил, что ложится на операцию, чтобы жить без боли. Так как поврежденное бедро беспокоит его до сих пор.

Также Элтон говорил, что хочет больше времени уделять своим детям. Он воспитывает 9-летнего Элайджу и 11-летнего Закари. По его словам, он очень скучает вдали от мальчиков.