75-летний Элтон Джон напугал фанатов фотографией в инвалидном кресле

Певец должен выступить на концерте по случаю Платинового юбилея королевы в субботу, 4 июня.

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Британский певец, пианист и композитор сэр Элтон Джон спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем после того, как папарацци сфотографировали его в инвалидном кресле в терминале аэропорта Лейпцига в Германии, сообщает Mirror.

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Артист возвращался в Ниццу после выступления и выглядел откровенно слабым. На нем был спортивный костюм костюм Gucci и черная маска, закрывающа его лицо. Кресло толкал один из охранников певца.

Музыкант появился в таком виде всего за несколько дней до концерта по случаю Платинового юбилея правления британской королевы Елизаветы II. Он появится в предварительно записанном выступлении для звездного шоу.

Несмотря на свои 75 лет, Элтон не собирается сбавлять обороты в ближайшие несколько месяцев, так как он не только выступит на юбилее Ее Величества, но и продолжит гастролировать в июне. Шоу в рамках его прощального тура пройдут в Швейцарии, Дании, Нидерландах и Франции.

Передвижение в инвалидном кресле для артиста не в диковинку. Еще в 2019 году легенда музыки рассказал, что передвигался аналогичным способом после растяжения связок лодыжки. В таком виде он даже посетил галерею Уффици во Флоренции (Италия).

Ранее артист неоднократно говорил о том, что хочет наконец замедлить рабочий темп и больше времени проводить со своей семьей. Например, в 2018-м он заявил, о готовности попрощаться с гастролями, так как они ему "надоели":

"Я с нетерпением жду возможности попрощаться. Это не рекламный ход, потому что я прощаюсь с гастролями, с меня достаточно. Честно говоря, я хочу двигаться дальше и заниматься другими вещами".

Элтон хочет больше времени уделить воспитанию сыновей – 9-ленего Элайджи и 11-летнего Закари. По его словам, он очень скучает вдали от мальчиков.

Певец отыграет свой последний концерт в Лондоне на фестивале BST Hyde Park 24 июня 2022 года.

Что касается концерта по случаю 70-летия правления королевы BBC Platinum Party At The Palace , то его откроют группа Queen и Адам Ламберт. Это произойдет через 20 лет после того, как гитарист Брайан Мэй исполнил "Боже, храни королеву" на крыше Букингемского дворца во время шоу, посвященного Золотому юбилею в 2002 году.

Алиша Киз, Найл Роджерс и Андреа Бочелли также сыграют на трехэтапном двухчасовом концерте в субботу, 4 июня. Среди других артистов – Duran Duran, композитор Бонда Ханс Циммер, Элла Эйр, Крейг Дэвид, Мэйбл, Элбоу и Джордж Эзра.

Мероприятие завершится выступлением легенды соула Дайаны Росс — ее первым живым выступлением в Великобритании за 15 лет.

"Я имела честь встречаться с королевой много раз на протяжении всей своей жизни, в том числе, когда я была со своей семьей. Ее Величество была и остается таким невероятным источником вдохновения для многих людей во всем мире, и я была очень рад получить приглашение выступить на таком важном и историческом событии", – призналась она.

Напомним, королева уже прилетела в Лондон из Балморала, чтобы участвовать в торжествах. В Британию вылетели и принц Гарри с женой и детьми. Елизавета II впервые увидит свою правнучку Лилибет.