75-річний Елтон Джон налякав фанатів фотографією в інвалідному візку

Співак має виступити на концерті з нагоди Платинового ювілею королеви у суботу, 4 червня.

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Британський співак, піаніст та композитор сер Елтон Джон спровокував чутки про проблеми зі здоров'ям після того, як папараці сфотографували його в інвалідному візку в терміналі аеропорту Лейпцига в Німеччині, повідомляє Mirror.

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Артист повертався до Ніцци після виступу і був відверто слабким. На ньому був спортивний костюм костюм Gucci та чорна маска, що закриває його обличчя. Крісло штовхав один із охоронців співака.

Музикант з'явився у такому вигляді лише за кілька днів до концерту з нагоди Платинового ювілею правління британської королеви Єлизавети II. Він з'явиться у попередньо записаному виступі для зіркового шоу.

Незважаючи на свої 75 років, Елтон не збирається зменшувати оберти протягом найближчих кількох місяців, тому що він не тільки виступить на ювілеї Її Величності, але й продовжить гастролювати в червні. Шоу в межах його прощального туру відбудуться у Швейцарії, Данії, Нідерландах та Франції.

Пересування в інвалідному візку для артиста не дивне. Ще у 2019 році легенда музики розповіла, що пересувався аналогічним способом після розтягнення зв'язок кісточки. У такому вигляді він навіть відвідав галерею Уффіці у Флоренції (Італія).

Раніше артист неодноразово говорив про те, що хоче, нарешті, сповільнити робочий темп і більше часу проводити зі своєю сім'єю. Наприклад, у 2018-му він заявив про готовність попрощатися з гастролями, бо вони йому "набридли":

"Я з нетерпінням чекаю на можливість попрощатися. Це не рекламний хід, тому що я прощаюся з гастролями, з мене достатньо. Чесно кажучи, я хочу рухатися далі і займатися іншими речами".

Елтон хоче більше часу приділити вихованню синів — 9-річного Елайджі та 11-річного Закарі. За його словами, він дуже сумує далеко від хлопчиків.

Співак відіграє свій останній концерт у Лондоні на фестивалі BST Hyde Park 24 червня 2022 року.

Що стосується концерту з нагоди 70-річчя правління королеви BBC Platinum Party At The Palace, то його відкриють гурт Queen та Адам Ламберт. Це відбудеться через 20 років після того, як гітарист Браян Мей виконав "Боже, бережи королеву" на даху Букінгемського палацу під час шоу, присвяченого Золотому ювілею у 2002 році.

Аліша Кіз, Найл Роджерс та Андреа Бочеллі також зіграють на триетапному двогодинному концерті у суботу, 4 червня. Серед інших артистів — Duran Duran, композитор Бонда Ганс Циммер, Елла Ейр, Крейг Девід, Мейбл, Елбоу та Джордж Езра.

Захід завершиться виступом легенди соулу Даяни Росс — її першим живим виступом у Великій Британії за 15 років.

"Я мала честь зустрічатися з королевою багато разів протягом усього свого життя, зокрема, коли я була зі своєю сім'єю. Її Величність була і залишається таким неймовірним джерелом натхнення для багатьох людей у всьому світі, і я була дуже рада отримати запрошення виступити на такій важливій та історичній події", — зізналася вона.

Нагадаємо, королева вже прилетіла до Лондона з Балморалу, щоб брати участь в урочистостях. У Британію вилетіли і принц Гаррі з дружиною та дітьми. Єлизавета II вперше побачить свою правнучку Лілібет.