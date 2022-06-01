Літак із 96-річною королевою Єлизаветою II на борту потрапив у грозу

Пілот кружляв над Лондоном 15 хвилин, чекаючи, доки трохи розпогодиться.

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Британська королева Єлизавета II змусила понервувати родичів після того, як літак, на борту якого вона знаходилася, летячи з Балморалу до Лондона, змушений був 15 хвилин кружляти в повітрі над столицею через грозу, дощ і град, повідомляє The Sun.

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Монарх поверталася з Балморала (Шотландія), де провела п'ять ночей до тижня свого Платинового ювілею. За інформацією ЗМІ, 13-місний літак спробував приземлитися в Королівських ВПС Нортхольт на північному заході Лондона, перш ніж пілот підняв судно назад у повітря і почав кружляти над територією.

Ще під час вильоту з Абердіна на вулиці була злива, яка тільки посилилася, тому пілот зміг посадити літак тільки коли погода прояснилася.

Букінгемський палац підтвердив, що рейс Її Величності перервав посадку через блискавку, але заявив, що монарх не має проблем із безпекою.

"У таких обставинах ви нічим не ризикуєте, і було правильно перервати посадку під час удару блискавки".

[ + – ] Літак королеви кружляв над Лондоном Фото: Скриншот

Після благополучного приземлення монарх була помічена, коли поверталась до Віндзора в темно-зеленому Range Rover із водієм, де також на задньому сидінні знаходився її улюблений коргі.

Королева повернулася до Лондона, оскільки вже 2 червня розпочинаються урочистості з нагоди Платинового ювілею правління Єлизавети II. Чотириденні святкування розпочнуться у четвер зі спеціальної знаменної ходи, за якою у п'ятницю почнеться служба Дня Подяки.

Епсомське дербі, особливо улюблене королевою, пройде в суботу, хоча, як повідомляється, сама вона "навряд чи візьме участь" на цьому етапі, щоб "підлаштуватися під себе" до кінця вік-енду.

Потім у неділю на вулицях Лондона відбудеться спеціальна ювілейна театралізована вистава, яка завершить святкування.

У плані заходів — день народження Лілібет, правнучки королеви, дочки принца Гаррі та Меган Маркл, яку монарх не бачила від народження. При цьому герцоги Сассекські не з'являться на Королівському балконі, коли Єлизавета II вітатиме підданих під час Trooping the Colour.

[ + – ] План святкування Платинового ювілею королеви Фото: Скриншот

З нею поруч будуть старший син, принц Чарльз, із дружиною Каміллою, онук принц Вільям із Кейт Міддлтон, а також троє дітей пари — Джордж, Шарлотта та Луї. Крім того, з'являться герцог і герцогиня Глостерські, герцог Кентський, принцеса Олександра та віцеадмірал сер Тім Лоуренс.

Нагадаємо, на вулицях Лондона помітили легендарну золоту карету королеви.