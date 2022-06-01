Самолет с 96-летней королевой Елизаветой II на борту попал в грозу

Пилот кружил над Лондоном 15 минут, ожидая, пока немного распогодится.

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Британская королева Елизавета II заставила понервничать родственников после того, как самолет, на борту которого она находилась, летя из Балморала в Лондон, вынужден был 15 минут кружить в воздухе над столицей из-за грозы, дождя и града, сообщает The Sun.

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Монарх возвращалась из Балморала (Шотландия), где провела пять ночей перед неделей своего Платинового юбилея. По информации СМИ, 13-местный самолет попытался приземлиться в Королевских ВВС Нортхольт, на северо-западе Лондона, прежде чем пилот поднял судно обратно в воздух и начал кружить над территорией.

Еще во время вылета из Абердина на улице был ливень, который только усугубился, поэтому пилот смог посадить самолет только когда погода прояснилась.

Букингемский дворец подтвердил, что рейс Ее Величества прервал посадку из-за молнии, но заявил, что у монарха нет проблем с безопасностью.

"В таких обстоятельствах вы ничем не рискуете, и было правильно прервать посадку во время удара молнии".

[ + – ] Самолет королевы кружил над Лондоном Фото: Скриншот

После благополучного приземления монарх была замечена возвращающейся в Виндзор в темно-зеленом Range Rover с водителем, где также на заднем сидении находился ее любимый корги.

Королева вернулась в Лондон, поскольку уже 2 июня начинаются торжества по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II. Четырехдневные празднования начнутся в четверг со специального знаменного шествия, за которым в пятницу последует служба Дня Благодарения.

Эпсомское дерби, особенно любимое королевой, пройдет в субботу, хотя, как сообщается, сама она "вряд ли примет участие" на этом этапе, чтобы "подстроиться под себя" до конца уик-энда.

Затем в воскресенье на улицах Лондона состоится специальное юбилейное театрализованное представление, которое завершит празднование.

В плане мероприятий – день рождения Лилибет, правнучки королевы, дочери принца Гарри и Меган Маркл, которую монарх не видела с рождения. При этом герцоги Сассекские не появятся на Королевском балконе, когда Елизавета II удет приветствовать подданых во время Trooping the Colour.

[ + – ] План празднования Платинового юбилея королевы Фото: Скриншот

С ней рядом будут старший сын, принц Чарльз, с женой Камиллой, внук принц Уильям с Кейт Миддлтон, а также трое детей пары – Джордж, Шарлотта и Луи. Кроме того, появятся герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский, принцесса Александра и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс.

Напомним, на улицах Лондона заметили легендарную золотую карету королевы.