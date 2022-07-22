Елтон Джон завершує концертну діяльність

Легендарний співак зізнався, що просто втомився

75-річний співак Елтон Джон повідомив, що завершує гастрольну діяльність і просто займатиметься музикою. Про це пише SMH.

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Своє рішення він пояснив просто: "Я втомився", — сказав Елтон. Він зізнався, що дійшов до фінальної межі у своїй творчості. За словами легендарного співака та володаря п'яти премій "Греммі", він продовжить займатися музикою, але відмовиться від гастрольної діяльності.

На концерті в Детройті в рамках свого турне Farewell Yellow Brick Road Tour артист сказав, що втомився їздити по всьому світу з концертами.

"Тепер я можу сказати, що це все. Я не залишуся без музики. Але я втомився мотатися світом з концертами і більше не хочу цим займатися. Я гастролюю з 17 років", — сказав він, подякувавши своїм шанувальникам за підтримку.

Торік Елтон отримав тяжку травму стегна і не міг ходити. Тож світове турне довелося перенести на літо 2022 року. Нещодавно він повідомив, що лягає на операцію, щоб жити без болю. Бо пошкоджене стегно непокоїть його досі.

Також Елтон говорив, що хоче більше часу приділяти своїм дітям. Він виховує 9-річного Елайджу та 11-річного Закарі. За його словами, він дуже сумує далеко від хлопчиків.