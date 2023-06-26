Кьяра Ферраньи показала самый трендовый купальник лета 2023

Девушка позировала на борту роскошной яхты.

36-летняя итальянский модный блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, у которой в Instagram более 29 миллионов подписчиков, продемонстрировала им новое и очень модное бикини, которое является хитом лета 2023.

На опубликованном фото, сделанном в Апулии, на востоке Италии, где сейчас отдыхает знаменитость, она – в нежном голубом бикини с разноцветными бусинами от известного бренда Calzedonia.

Девушка позирует на борту яхты, демонстрируя подтянутую фигуру без лишних сантиметров на талии и бедрах. Пляжный образ она дополнила браслетами, кольцами, серьгами и цепочкой с подвеской-крестиком.

Волосы Кьяры собраны в низкий хвост, а на некоторых фото – и вовсе распущены. Черты лица Ферраньи полчеркнула легким макияжем.

Она с удовольствием демонстрирует, насколько ей нравится отдых. Более того, модель даже сфотографировалась, держа в руках кастрюлю с пастой.

Кьяра Феррани входит в число самых знаменитых модных блогеров в мире. О стиле и красоте она начала писать еще в 2009 году, и сегодня на ее обновления в соцсети подписаны 22,8 млн. человек.

Помимо чувства стиля, она обладает эффектной внешностью, и на это обратили внимание известные бренды, пригласив ее сняться в рекламе бренда Guess, а также Pantene. Она – первый блогер, украсивший обложку Vogue, снявшись в 2015 году для испанской версии журнала.

В 2013 году итальянка увлеклась дизайном туфель. Свою первую коллекцию она разработала вместе со Стивом Мэдденом.

Ранее Фокус писал, что Кьяра родила дочь. Знаменитость в браке с рэпером Федезом (в миру Федерико Лючия).