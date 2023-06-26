Кристина Риччи раскритиковала бывшего мужа: в чем причина

Кристина Риччи критикует бывшего мужа за то, что он якобы "заблокировал" ее поездку в Нью-Йорк с сыном.

43-летняя американская актриса Кристина Риччи обвиняет своего бывшего мужа Джеймса Хердегена в "мстительности" за то, что он якобы не позволил их 8-летнему сыну Фредди поехать с ней в рабочую поездку в Нью-Йорк. В судебных документах, полученных таблоидом PageSix, звезда экранов утверждала, что кинопродюсер, названный в документах "Джимми", сначала согласился позволить ей взять их ребенка на отдых, но позже передумал.

"Отказ Джимми дать согласие вызывает у меня беспокойство, потому что он явно был мстительным, когда первоначально отклонил мою просьбу о поездке на дополнительные даты, — заявила Риччи в судебных документах, поданных 20 июня. — Не далее как в понедельник, 19 июня 2023 года, Джимми согласился разрешить Фредди поехать со мной, но, видимо, он все еще хочет дождаться нашего слушания, чтобы обсудить это".

Отмечается, что звезда "Уэнсдей" предоставила скриншоты текстовых сообщений, на которых видно, что Хердеген якобы написал, что у него нет проблем отпустить сына с матерью на отдых. Однако затем он якобы написал 19 июня, что у него с бывшей супругой есть "ряд нерешенных дел", которые им необходимо решить в суде 21 июня.

Кристина Риччи и Джеймс Хердеген Фото: Mirror

Риччи также поделилась своими переживаниями по поводу того, что ее бывший "намеренно" заставляет ее "излишне платить гонорары адвокатам", что может повлиять на ее "работу и профессиональную репутацию".

Напомним, в 2022 году Кристина Риччи развелась со своим первым супругом, с которым состояла в браке семь лет. Бракоразводный процесс длился два года. Бывшая пара разделила опеку над их общим сыном Фредди. Риччи подала на развод в 2020 году, обвинив мужа в домашнем насилии. В октябре 2021 года актриса вышла замуж за Марка Хэмптона. Через два месяца у них родилась дочь по имени Клео.

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