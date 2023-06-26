Эмили Ратаковски похвасталась оригинальным и практичным пригласительным на показ Jacquemus

Jacquemus умеет удивлять своими пригласительными.

Французский бренд Jacquemus 26 июня представляет коллекцию Le Chouchou, выбрав для показа резиденцию французских королей – Версальский дворец.

"Я очень рад сообщить, что мы представим нашу следующую коллекцию Le Chouchou в Версале 26 июня 2023 года. Это будет очень особенный момент. У меня есть честь представить свою коллекцию в таком историческом месте. Я не могу дождаться, когда покажу коллекцию и этот уникальный проект!" – интриговал поклонников Симон Порт Жакмюс.

Приглашение на мероприятие тоже получилось поистине королевским. Модные инфлюенсеры получили от бренда красную коробку, внутри которой лежали культовая сумочка Le Chiquito, а также серьги и колье в виде черешни. Таким пригласительным похвасталась в сторис своего Instagram модель и актриса Эмили Ратаковски.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Le Chiquito буквально означает "крошечный", и сумка-малышка полностью оправдывает название. Крошечные сумки станут идеальным компаньоном: в них не влезет сменная пара обуви, зато поместятся воспоминания и эмоции. Миниатюрная Le Chiquito — одна из самых узнаваемых сумок бренда. Культовую для Jacquemus модель делают из кожи и рафии всех цветов радуги. В ней можно носить помаду и ключи. Зато как эффектно она смотрится в качестве аксессуара!

Сумочка Le Chiquito Фото: JACQUEMUS

Ранее Фокус писал, что Jacquemus не впервые удивляет клиентов своими приглашениями. На показ новой коллекции 1 марта 2023 года в рамках парижской недели моды в самом большом торговом центре планеты Galeries Lafayette, селебрити получили приглашения в виде плоского бокса, в котором лежали поджаренный тост кусочек масла и столовый нож, все – с логотипом модного дома.