Jacquemus разослал клиентам съедобное приглашение на модный показ

Показ новой коллекции Jacquemus состоится в первый день весны.

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Французский бренд Jacquemus не перестает удивлять своих многочисленных клиентов креативом. Очередное тому подтверждение – оригинальное приглашение на показ новой коллекции, который состоится 1 марта в рамках парижской недели моды и пройдет в самом большом торговом центре планеты Galeries Lafayette.

Приглашение представляет собой плоский бокс, в котором находится поджаренный торс, кусочек масла и столовый нож, все – с логотипом модного дома.

Прежде, чем увидеть дату показа, приглашенным необходимо намазать тост маслом и съесть его. Традиционный французский завтрак – концепция бренда, проповедующего любовь к этой стране.

Симон Порт Жакмюс, креативный директор модного дома, не устает повторять, что Jacquemus основан на воспоминаниях. Фундамент всех коллекций – бесконечная любовь к женщине и к Франции. Основным источником вдохновения являются для дизайнера стиль мамы и бабушки. Нередко Жакмюс черпает идеи в кино и, конечно же, во Франции – ее истории, культуре и различии регионов. Еда – неизменная часть французской культуры.

Одежда и аксессуары Jacquemus – это простые линии, сложные оттенки и броские детали. Первые коллекции были очень минималистичны, дизайнер экспериментировал с кроем. Сейчас же Жакмюс стал мастером деталей. Симон придумал обувь на круглом каблуке, асимметричные крупные серьги, огромную шляпу и маленькие сумочки. Вещи Jacquemus сексуальные, но без грамма агрессивности или пошлости.

Ранее Фокус писал, что в августе прошлого года Симон Порт Жакмюс женился на своем возлюбленном, владельце рекламной компании Марко Маэстри.