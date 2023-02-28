Jacquemus розіслав клієнтам їстівне запрошення на модний показ

Показ нової колекції Jacquemus відбудеться у перший день весни.

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Французький бренд Jacquemus не перестає дивувати своїх численних клієнтів креативом. Чергове підтвердження цього — оригінальне запрошення на показ нової колекції, який відбудеться 1 березня в межах паризького тижня моди і пройде в найбільшому торговому центрі планети Galeries Lafayette.

Запрошення являє собою плоский бокс, в якому знаходиться підсмажений тост, шматочок масла і столовий ніж, все — з логотипом модного будинку.

Перш ніж побачити дату показу, запрошеним необхідно намазати тост маслом і з'їсти його. Традиційний французький сніданок — концепція бренду, який проповідує любов до цієї країни.

Симон Порт Жакмюс, креативний директор модного будинку, не втомлюється повторювати, що Jacquemus ґрунтується на спогадах. Фундамент усіх колекцій – нескінченна любов до жінки та Франції. Основним джерелом натхнення є для дизайнера стиль мами та бабусі. Нерідко Жакмюс черпає ідеї у кіно і, звичайно ж, у Франції — її історії, культурі та відмінності регіонів. Їжа — постійна частина французької культури.

Одяг та аксесуари Jacquemus — це прості лінії, складні відтінки та помітні деталі. Перші колекції були дуже мінімалістичні, дизайнер експериментував із кроєм. Зараз Жакмюс став майстром деталей. Симон вигадав взуття на круглих підборах, асиметричні великі сережки, величезний капелюх і маленькі сумочки. Речі Jacquemus сексуальні, але без грама агресивності чи вульгарності.

Раніше Фокус писав, що в серпні минулого року Симон Порт Жакмюс одружився зі своїм коханим, власником рекламної компанії Марко Маестрі.