Дочь танцовщика Михаила Барышникова вышла замуж в США

Избранником Анны Барышниковой стал актер Тедди Бергман.

Звездный танцовщик балета Михаил Барышников выдал замуж свою дочь Анну. Церемония прошла в Нью-Йорке, где уже много лет живет артист, сбежавший из СССР. Снимками со свадьбы в своем Instagram поделилась сама Анна.

Избранником Анны стал ее давний бойфренд, актер Тедди Бергман. Он снимался в сериалах "Дикинсон" и "Образцовые бунтарки". И работает режиссером в одной из ведущих театральных компаний США Woodshed Collective.

Сама Анна не пошла по стопам родителей: артистов балета Михаила Барышникова и Лизы Райнхарт. Девушка выбрала карьеру актрисы. Хотя в детстве она и занималась балетом, но, как сама говорила, была слишком болтливой и активной для вдумчивой работы у станка.

Так что сейчас она снимается в сериалах: среди ее работ "Дикинсон", "Манчестер у моря" и многие другие.

Приглашения на свадьбу Анны получили только члены семьи и близкие друзья. Отец невесты, Михаил Барышников, веселился больше всех, танцуя с собачкой на руках.

Для торжественной церемонии девушка выбрала атласное белое платье с пышной юбкой и дополнила образ короткой вуалью.

А для вечера танцев она сменила наряд на короткое кружевное платье с вырезом на спине.

Свадьба Анны Барышниковой Фото: Instagram anna baryshnikov Свадьба Анны Барышниковой Фото: Instagram anna baryshnikov

Напомним, Михаил Барышников, родившийся в Риге в семье военного, рано потерял мать и практически не общался с отцом. Талантливый мальчик обучался у известного педагога Юриса Капралиса, который настоял, чтобы он продолжил свое обучение в Ленинграде.

После он стал солистом в Большом театре, а во время гастролей в Канаде в 1974 году, получив выгодное предложение, сбежал прямо с банкета. Причем спасла его от агентов, которые пытались его танцевальная подготовка: они просто не могли за ним угнаться.

В Канаде, а потом и в США Барышникова ждал успех. Он снимался в кино, выступал по всему миру, открыл собственный ресторан в Нью-Йорке и Центр Искусств.

А также Барышников снялся в популярном сериале "Секс в большом городе", исполнив роль возлюбленного Кэрри Брэдшоу.

Михаил Барышников и Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

От актрисы Джессики Лэнг у Барышникова есть дочь Александра, но пара рассталась в 1982 году.

После Барышников женился на балерине Лизе Рейнхарт. У пары трое детей: Питер, Анна и София.

Михаил Барышников с дочерью Анной Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Михаил Барышников попал в сериал "Секс в большом городе". К слову, размер гонорара за роль эксцентричного художника Александра Петровского до сих пор остается тайной.

Ранее Барышников осудил вторжение ВС РФ в Украину, назвав его бессовестным.

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