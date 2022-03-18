Знаменитый танцовщик Михаил Барышников назвал вторжение России в Украину "бессовестным"

Почти полвека назад звезда балета сбежал из СССР и с той поры стал настоящей звездой в США, Канаде и Европе

Звезда балета и сериальный "бойфренд" Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе" Михаил Барышников дал откровенное интервью канадскому изданию The Globe and Mail, в котором назвал вторжение ВС РФ в Украину – бессовестным.

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Почти 50 лет назад, в июне 1974 года, Михаил Барышников сбежал из балетной труппы Большого театра, гастролирующей в Торонто и стал звездой балета уже на своих условиях, став одним из самых известных беглецов из Советского союза.

Журналист взял у него интервью по телефону, так как сейчас гениальный танцовщик находится в Нью-Йорке, в Центре искусств Барышникова.

По словам корреспондента, Михаил казался "бесконечно грустным и бесконечно злым из-за экстраординарных событий, разворачивающихся в Украине".

Журналист отметил, что танцовщик всегда старался держаться подальше от политики, но очевидно, что вторжение России в Украину изменило его позицию.

Барышников отметил, что его решение покинуть СССР в 1974 году было внезапным и глубоко личным. Он вырос в семье российского офицера в Латвии и всегда понимал, что "Россия была нежелательной оккупационной силой в Риге, столице Латвии".

"Но Латвия неоднократно была оккупирована на протяжении всей своей истории и при этом латыши остаются отчаянно независимыми. Я думаю, что я впитал часть этого. Даже в советское время Рига была городом множества культур, так что это было крошечное окно, приоткрытое для остального мира. В центре Риги есть статуя под названием Памятник Свободы, и не случайно она обращена лицом на запад", — отмечает танцовщик.

Вместе с другими известными эмигрантами: писателем Григорием Чхартишвили (Борисом Акуниным) и экономистом Сергеем Гуриевым Барышников основал фонд True Russia, который объединяет россиян, которые "с ужасом наблюдают за тем, что Путин делает от имени России. Все средства, собранные True Russia, идут на помощь украинским беженцам", — отметил танцовщик.

Гуриев, вспоминает Барышников, еще несколько лет назад предсказывал, что агрессия Путина будет, и она вынудить миллионы украинцев выехать из своей страны. Сам Барышников отмечает, что РФ и Украины всегда были "переплетены" и потому происходящее сейчас "бессовестно".

"Отношения между русским и украинским народами отличались легкой текучестью между языками, культурами и границами. Две страны невероятно переплетены, но с пониманием тонких культурных различий. Вот почему то, что там сейчас происходит, просто бессовестно. Как и все, я был потрясен и шокирован, когда Путин аннексировал Крым, но я не ожидал вторжения на Украину. Я не думал, что контроль Путина над его постсоветской империей настолько хрупок, что он попытается вернуть себе бывшие советские республики. Я был неправ", — отмечает танцовщик.

Также Барышников считает, что в РФ усилится давление на оппозицию и любому проявлению непокорности политики Путина.

"Меня не удивляет осуждение Путиным любого, кто выступает против него. Это классический ответ хулигана, загнанного в угол. Он должен поберечь дыхание. Я думаю, что русские, которые хотят свободного и демократического общества, должны продолжать попытки. Возможно, им даже следует поблагодарить Путина за то, что он объединил их в этом деле", — резюмировал Барышников.