Знаменитий танцівник Михайло Баришников назвав вторгнення Росії в Україну "безсовісним"

Майже півстоліття тому зірка балету втік із СРСР і з того часу став справжньою зіркою в США, Канаді та Європі.

Зірка балету та серіальний "бойфренд" Кері Бредшоу в серіалі "Секс у великому місті" Михайло Баришников дав відверте інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, у якому назвав вторгнення ЗС РФ до України — безсовісним.

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Майже 50 років тому, у червні 1974 року, Михайло Баришников утік із балетної трупи Великого театру, що гастролює в Торонто і став зіркою балету вже на своїх умовах, ставши одним із найвідоміших втікачів із Радянського Союзу.

Журналіст узяв у нього інтерв'ю по телефону, тому що зараз геніальний танцівник перебуває у Нью-Йорку, у Центрі мистецтв Баришникова.

За словами кореспондента, Михайло здавався "нескінченно сумним і нескінченно злим через екстраординарні події, що розгортаються в Україні".

Журналіст зазначив, що танцівник завжди намагався триматися подалі від політики, але очевидно, що вторгнення Росії в Україну змінило його позицію.

Баришников зазначив, що його рішення залишити СРСР у 1974 році було раптовим і глибоко особистим. Він виріс у сім'ї російського офіцера у Латвії і завжди розумів, що "Росія була небажаною окупаційною силою у Ризі, столиці Латвії".

"Але Латвія неодноразово була окупована протягом усієї своєї історії і при цьому латиші залишаються відчайдушно незалежними. Я думаю, що я ввібрав частину цього. Навіть у радянські часи Рига була містом безлічі культур, тож це було крихітне вікно, відкрите для решти світу. У центрі Риги є статуя під назвою Пам'ятник Свободи, і не випадково вона повернена обличчям на захід", — зазначає танцівник.

Разом з іншими відомими емігрантами: письменником Григорієм Чхартишвілі (Борисом Акуніним) та економістом Сергієм Гурієвим Баришников заснував фонд True Russia, який об'єднує росіян, які "з жахом спостерігають за тим, що Путін робить від імені Росії. Усі кошти, зібрані True Russia, йдуть на допомогу українським біженцям", — зазначив танцівник.

Гурієв, згадує Баришников, ще кілька років тому пророкував, що агресія Путіна буде, і вона змусить мільйони українців виїхати зі своєї країни. Сам Баришников зазначає, що РФ та Україна завжди були "переплетені" і тому те, що відбувається зараз "безсоромно".

"Відносини між російським та українським народами відрізнялися легкою плинністю між мовами, культурами та кордонами. Дві країни неймовірно переплетені, але з розумінням тонких культурних відмінностей. Ось чому те, що там зараз відбувається, просто безсовісно. Як і всі, я був приголомшений і шокований, коли Путін анексував Крим, але я не очікував вторгнення в Україну. Я не думав, що контроль Путіна над його пострадянською імперією настільки крихкий, що він спробує повернути собі колишні радянські республіки. Я був неправий", — зазначає танцівник.

Також Баришников вважає, що в РФ посилиться тиск на опозицію і будь-який прояв непокірності політики Путіна.

"Мене не дивує засудження Путіним будь-кого, хто виступає проти нього. Це класична відповідь хулігана, загнаного в кут. Він повинен уберегти подих. Я думаю, що росіяни, які хочуть вільного та демократичного суспільства, мають продовжувати спроби. Можливо, їм навіть варто подякувати Путіну через те, що він об'єднав їх у цій справі", — резюмував Баришников.