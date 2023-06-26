Крис Хемсворт рассказал об изнуряющих тренировках для нового фильма

Для фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" актеру пришлось сильно похудеть.

Австралийский актер Крис Хемсворт славится своим атлетическим телосложением, но ему пришлось основательно похудеть и уменьшить свою мышечную массу для своего нового фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2". И он рассказал, как это ему удалось, пишет GQ.

Для нового фильма Netflix требовался новый образ, который отличался от того, что требовался для образа Тора. 40-летний актер сказал своему тренеру, что ему нужны "меньшие бицепсы" для роли коммандос Тайлера Рейка в новом фильме.

"Тору требовалась в основном эстетическая работа с телом, а для Рейка требовалось быть меньше", — пошутил Хемсворт в интервью журналу GQ в начале этого месяца.

Крис Хемсворт на съемках фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" Фото: Instagram @chrishemsworth

Также для съемок в фильме про Рейка актеру требовалось много бегать и прыгать, что с его большой мышечной массой было бы затруднительно. Так что Крису пришлось стать менее "громоздким".

Тренировка Криса Хемсворта

И он признался, что выполнять трюки было невероятно сложно. Он отметил, что это "самая детальная и изнурительная боевая подготовка, в которой он когда-либо участвовал".

А так как съемки фильма про Тайлера Рейка проходили в Праге, то Крис Хемсворт очень страдал вдали от моря, или океана. Его дом в Австралии находится рядом с пляжем, так что он каждый день занимается серфингом. Актер шутит, что если рядом нет "большой воды", то он чувствует себя "пришвартованным". Так что во время съемок он каждые выходные летал на юго-запад Франции, чтобы покататься на доске.

"Мне всегда нравился серфинг. Это одна из немногих вещей, которая целиком и полностью удерживает мое внимание. Каждый раз, когда я захожу в воду, происходит очищение. Если у меня какой-то внутренний конфликт или смятение, я иду только туда", — признается актер.

Крис Хемсворт на премьере

Напомним, в новом фильме о Тайлере Рейке персонаж Хемсворта, австралийский наемник, возвращается к секретным операциям.

Теперь ему нужно спасти из тюрьмы женщину и двух детей. В фильме снимались Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Гольшифте Фарахани, Адам Бесса, а также Даниэль Бернхардт. Премьера фильма состоялась 16 июня на Netflix. И зрителей ждет впечатляющая 21-минутная сцена, когда главный герой карабкается по крыше поезда, чтобы перепрыгнуть на вертолет.

Трейлер фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2"

А в следующем году выйдет еще один фильм с участием Криса Хемсворта: "Фуриоса", это приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости". Хемсворту досталась роль бородатого байкерского военачальника по имени Дементус.

"Я пришел на этот фильм измученным. Я подумал: "Как мне пройти через это?". Но на первой неделе репетиций внезапно произошло возрождение моей творческой энергии. Это быллучший опыт в моей карьере, и я больше всего горжусь этим", — отметил актер.

Ранее тренер Криса Хемсворта рассказал секреты его чудо-диеты. Серхио Перера следит за диетой Криса Хемсворта уже много лет.