Шеф-повар Криса Хемсворта рассказал секреты его чудо-диеты

Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора, находится в прекрасной форме и часто постит фото своих спортивных тренировок, однако питание также важно и его шеф-повар рассказал секрет его диеты.

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Знаменитый австралийский актер Крис Хемсворт, звезда фильмов Marvel, известный своей атлетичной фигурой. Он неоднократно появлялся на обложках мужских журналов и часто постит фото своих тренировок. Однако оставаться в прекрасной форме актеру помогает его шеф-повар, который и поделился секретами звездной диеты. Об этом пишет Daily Mail.

Серхио Перера следит за диетой Криса Хемсворта уже много лет. Он помогал ему набрать, или сбросить вес, когда это требовалось для роли, и учил делать это максимально безопасно для организма.

[ + – ] Крис Хемсворт находится в прекрасной форме

Шеф-повар, прошел обучение в Мишлен и страстно увлекается готовкой из свежих продуктов. Он отмечает, что диета Хемсворта включает в себя стейк один раз в день и овощи с морепродуктами на ужин, когда тяжелая еда нежелательна.

"Работать с Крисом – одно удовольствие. Он отдает много внимания своим тренировкам и своей диете", — говорит Серхио.

"Всякий раз, когда ему нужно набрать вес, мы немного увеличиваем потребление белка. Например, он может съесть 200 граммов стейка на гриле с парой яичниц, приготовленных на оливковом масле, и несколькими ломтиками палео-хлеба. Через полтора часа мы дополняли это зеленым смузи, состоящим из протеинового порошка на растительной основе, спирулины, свежей капусты, мяты, замороженного манго, оливкового масла и морской соли", — по словам шеф-повара, супруга актера, Эльза Патаки, также заботится о своем здоровье.

[ + – ] Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram @chrishemsworth

"Что касается еды, Эльза — испанка, поэтому она большой сторонник средиземноморской кухни. Она придерживается сбалансированной диеты, и главное — всегда использует хорошее оливковое масло, свежие продукты и белки", — по словам шеф-повара, Крис натощак выпивает каждое утро стакан теплой воды с лимоном и яблочным уксусом, чтобы подготовить организм к усвоению питательных веществ.

Диета и распорядок дня Криса Хемсворта

Хороший завтрак. Первое, что, по словам Серхио, Крис никогда не пропускает. Его завтрак включает в себя белки, сложные углеводы, овощи и жиры. Часто Крис начинает свой день со стейка на гриле, палео-хлеба и яичницы, а через полтора часа пьет смузи.

Переключитесь на здоровые углеводы, чтобы сдерживать тягу к перекусам. Обычно это сложные злаки, такие как рис, ячмень, лебеда, просо или гречиха.

Включите жиры: актер также включает в свой рацион много полезных жиров, в том числе оливковое масло Extra Virgin и авокадо, которые способствуют восстановлению мышц во время интенсивных тренировок.

Оставайтесь сытым: Серхио сказал, что легко часто чувствовать голод, когда вы много тренируетесь, поэтому он часто рекомендовал Крису есть "промежуточный" прием пищи около 17.30, чтобы он не ел нездоровые закуски. Это может быть что-то вроде супов на прозрачном бульоне с овощами, белковые или рисовые лепешки с веджимайтом, тунцом и помидорами.

Готовьте на гриле для хорошего пищеварения. Лучше готовить мясо, или овощи на пару, но если этот способ готовки надоел – лучше готовить на гриле, чтобы сохранить "чистые калории".

Еженедельно принимайте ледяные ванны по 10 минут: Серхио — большой сторонник ледяных ванн и говорит, что крис принимает их от двух до пяти раз в неделю по три минуты, так как они укрепляют сердце, иммунную систему, восстанавливают мышцы и резко увеличивают обмен веществ.

[ + – ] Крис Хемсворт усердно тренируется и соблюдает диету

Тренируйтесь натощак. Крис Хемсворт тренируется натощак, а затем сразу же выпивает протеиновый коктейль.

Занимайтесь физическими упражнениями. Убедитесь, что вы занимаетесь физическими упражнениями каждый день не менее 20 минут. Не забывайте про растяжку.

Типичный дневной рацион Криса Хемсворта выглядит так:

Утро: стакан теплой воды с лимоном, а затем кофе с корицей;

12.00: большая порция салата из сырых или вареных овощей с рыбой, курицей или говядиной;

Перекус: орехи, семечки, сырая рыба и ягоды;

15.00: овощи и богатая белком еда;

20.00: рыба с рисом, картофелем и овощами или безглютеновая паста.

Крис также использует хорошие поливитамины, которые включают витамин С, витамины группы В, цинк и магний.

Серхио также поделился своими главными советами для домашних поваров и основными ошибками, которые мы совершаем на кухне.

"Отсутствие подходящей сковороды для правильной работы — одна из самых больших ошибок домашних поваров", — сказал он.

"Всегда имейте под рукой одну или две маленькие или средние сковороды с антипригарным покрытием только для омлета или яиц. Используйте большие сковороды для белков, маленькие и большие кастрюли для риса, макарон и супов, а также чугунные кастрюли для медленного приготовления и тушения", — говорит шеф-повар. По его словам на кухне также должны быть такие ингредиенты, как оливковое масло, яблочный сидр и красный винный уксус, а также морская соль.

"Используйте цитрусовые всех видов и больше свежих трав и специй, а не сушеных трав, поскольку все хранят их слишком долго, и они портятся", — сказал он. Еще один его секретный ингредиент: нектар из агавы. "Он отлично подходит для придания сладости любому блюду и имеет очень нейтральный вкус", — говорит Серхио. И напоследок рассказал, какой салат предпочитает Крис Хемсворт на ужин.

Запеченная свекла с ягодами и козьим сыром

Ингредиенты:

Две большие свеклы;

1 апельсин;

1 луковица фенхеля;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Мягкий козий сыр – 75 гр;

Хересный уксус – 1 ст. л;

Малина, ежевика, фисташки, горсть свежей мяты, свежий укроп, морская соль.

Запеките свеклу в фольге в духовке, разогретой до 180 градусов. Это займет около часа. Очистите и нарежьте небольшими кусочками. Сложите в миску, добавьте две чайные ложки морской соли, 1 столовую ложку оливкового масла, апельсиновую цедру с целого апельсина и апельсиновый сок из половины апельсина и отложите. Дайте им промариноваться в течение 10 минут.

Тонко нарежьте половину луковицы фенхеля острым ножом и положите в миску с остатками апельсинового сока, оливкового масла и фисташек. Возьмите тарелку и переложите свеклу из миски на глубокую тарелку. Положите сверху кусочки козьего сыра, добавьте смесь фенхеля и фисташек, положите ягоды и полейте свекольным маринадом. Приправьте морской солью и зеленью.

Напомним, ранее 39-летний австралийский актер Крис Хемсворт продемонстрировал фанатам, как умеет держаться под водой.