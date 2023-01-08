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Стиль жизни

Крис Хемсворт показал, как учится держаться под водой

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Фото: Getty Images | Крис Хемсворт

Звезде фильмов Marvel проводит эксперименты в рамках нового проекта.

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39-летний австралийский актер Крис Хемсворт продемонстрировал фанатам, как умеет держаться под водой. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовал забавное видео с одной из своих тренировок. Актер пытался продержаться под водой длительное время, пока его дети баловались в бассейне и всячески отвлекали отца от его экспериментов.

"Не позволяйте отвлекающим факторам стать на пути к вашим целям… как бы сильно они ни пытались проплывать перед вами", — подписал видео Хемсворт.

Как отметил звезда "Тора", он уже смог поставить свой личный рекорд – всего Крис продержался под водой уже целых 200 минут.

Напомним, на такие эксперименты Хемсворт пошел ради нового проекта, в котором вместе со специалистами пытается оценить максимальную выносливость человеческого тела и найти пути к долголетию в будущем. Таким образом, актер хочет призвать людей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Также Фокус писал, что в ходе работы на этим проектом, Крис Хемсворт обнаружил свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.