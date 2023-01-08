Кріс Гемсворт показав, як вчиться триматися під водою

Зірка фільмів Marvel проводить експерименти у межах нового проєкту.

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39-річний австралійський актор Кріс Гемсворт продемонстрував фанатам, як уміє триматись під водою. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікував кумедне відео з одного зі своїх тренувань. Актор намагався протриматися під водою тривалий час, поки його діти гралися в басейні та всіляко відволікали батька від його експериментів.

"Не дозволяйте відволікаючим факторам стати на шляху до ваших цілей… хоч би як сильно вони намагалися пропливати перед вами", — підписав відео Гемсворт.

Як зазначив зірка "Тора", він уже зміг поставити свій особистий рекорд — всього Кріс протримався під водою вже 200 хвилин.

Нагадаємо, на такі експерименти Гемсворт пішов заради нового проєкту, в якому разом із фахівцями намагається оцінити максимальну витривалість людського тіла та знайти шляхи до довголіття у майбутньому. Так, актор хоче закликати людей вести здоровий спосіб життя та займатися спортом.

Також Фокус писав, що в ході роботи на цьому проекті, Кріс Гемсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера.