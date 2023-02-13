Шеф-кухар Кріса Гемсворта розповів секрети його диво-дієти

Кріс Гемсворт, відомий своєю роллю Тора, перебуває в чудовій формі та часто постить фото своїх спортивних тренувань, проте харчування також важливе, і його шеф-кухар розповів секрет його дієти.

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Знаменитий австралійський актор Кріс Гемсворт, зірка фільмів Marvel, відомий своєю атлетичною фігурою. Він неодноразово з'являвся на обкладинках чоловічих журналів і часто постив фото своїх тренувань. Однак залишатися в чудовій формі акторові допомагає його шеф-кухар, який і поділився секретами зіркової дієти. Про це пише Daily Mail.

Серхіо Перера стежить за дієтою Кріса Гемсворта вже багато років. Він допомагав йому набрати або скинути вагу, коли це було потрібно для ролі, і вчив робити це максимально безпечно для організму.

[ + – ] Кріс Гемсворт перебуває в чудовій формі

Шеф-кухар пройшов навчання в Мішлен і пристрасно захоплюється готуванням зі свіжих продуктів. Він зазначає, що дієта Гемсворта включає стейк один раз на день і овочі з морепродуктами на вечерю, коли важка їжа небажана.

"Працювати з Крісом — одне задоволення. Він віддає багато уваги своїм тренуванням і своїй дієті", — каже Серхіо.

"Кожного разу, коли йому потрібно набрати вагу, ми трохи збільшуємо споживання білка. Наприклад, він може з'їсти 200 грамів стейка на грилі з парою яєчень, приготованих на оливковій олії, і кількома скибочками палео-хліба. Через півтори години ми доповнювали це зеленим смузі, що складається з протеїнового порошку на рослинній основі, спіруліни, свіжої капусти, м'яти, замороженого манго, оливкової олії та морської солі", — за словами шеф-кухаря, дружина актора, Ельза Патакі, також піклується про своє здоров'я.

[ + – ] Кріс Гемсворт і Ельза Патакі Фото: Instagram @chrishemsworth

"Що стосується їжі, Ельза — іспанка, тому вона велика прихильниця середземноморської кухні. Вона дотримується збалансованої дієти, і головне — завжди використовує хорошу оливкову олію, свіжі продукти та білки", — за словами шеф-кухаря, Кріс натщесерце випиває щоранку склянку теплої води з лимоном і яблучним оцтом, щоб підготувати організм до засвоєння поживних речовин.

Дієта й розпорядок дня Кріса Гемсворта

Гарний сніданок. Перше, що, за словами Серхіо, Кріс ніколи не пропускає. Його сніданок включає білки, складні вуглеводи, овочі та жири. Часто Кріс починає свій день зі стейку на грилі, палео-хліба та яєчні, а через півтори години п'є смузі.

Перейдіть на здорові вуглеводи, щоб стримувати потяг до перекушування. Зазвичай це складні злаки, такі як рис, ячмінь, лутига, просо або гречка.

Включіть жири: актор також включає у свій раціон багато корисних жирів, у тому числі оливкову олію Extra Virgin і авокадо, які сприяють відновленню м'язів під час інтенсивних тренувань.

Залишайтеся ситим: Серхіо сказав, що легко часто відчувати голод, коли ви багато тренуєтеся, тому він часто рекомендував Крісу їсти "проміжний" прийом їжі близько 17:30, щоб він не їв нездорові закуски. Це може бути щось на зразок супів на прозорому бульйоні з овочами, білкові або рисові коржики з веджимайтом, тунцем і помідорами.

Готуйте на грилі для гарного травлення. Краще готувати м'ясо або овочі на пару, але якщо цей спосіб приготування набрид, краще готувати на грилі, щоб зберегти "чисті калорії".

Щотижня приймайте крижані ванни по 10 хвилин: Серхіо — великий прихильник крижаних ванн і каже, що Кріс приймає їх від двох до п'яти разів на тиждень по три хвилини, тому що вони зміцнюють серце, імунну систему, відновлюють м'язи та різко збільшують обмін речовин.

[ + – ] Кріс Гемсворт старанно тренується й дотримується дієти

Тренуйтеся натщесерце. Кріс Гемсворт тренується натщесерце, а потім одразу ж випиває протеїновий коктейль.

Займайтеся фізичними вправами. Переконайтеся, що ви займаєтеся фізичними вправами щодня щонайменше 20 хвилин. Не забувайте про розтяжку.

Типовий денний раціон Кріса Гемсворта такий:

Ранок: склянка теплої води з лимоном, а потім кава з корицею;

12:00: велика порція салату із сирих чи варених овочів із рибою, куркою чи яловичиною;

Перекус: горіхи, насіння, сира риба та ягоди;

15:00: овочі та багата на білок їжа;

20:00: риба з рисом, картоплею та овочами або безглютенова паста.

Кріс також використовує хороші полівітаміни, які включають вітамін С, вітаміни групи В, цинк і магній.

Серхіо також поділився своїми головними порадами для домашніх кухарів і основними помилками, які ми робимо на кухні.

"Відсутність відповідної сковороди для правильної роботи — одна з найбільших помилок домашніх кухарів", — сказав він.

"Завжди майте під рукою одну або дві маленькі або середні сковороди з антипригарним покриттям тільки для омлету або яєць. Використовуйте великі сковороди для білків, маленькі та великі каструлі для рису, макаронів і супів, а також чавунні каструлі для повільного приготування й тушкування", — каже шеф-кухар. За його словами, на кухні також мають бути такі інгредієнти як оливкова олія, яблучний сидр і червоний винний оцет, а також морська сіль.

"Використовуйте цитрусові всіх видів і більше свіжих трав і спецій, а не сушених трав, оскільки всі зберігають їх надто довго, і вони псуються, — сказав він. Ще один його секретний інгредієнт: нектар із агави. — Він чудово підходить для надання солодощів будь-якій страві та має дуже нейтральний смак", — каже Серхіо. І наостанок розповів, якому салату віддає перевагу Кріс Гемсворт на вечерю.

Запечені буряки з ягодами та козячим сиром

Інгредієнти:

Два великі буряки;

1 апельсин;

1 цибулина фенхелю;

Оливкова олія — 2 ст.л.;

М'який козячий сир — 75 гр;

Хересний оцет — 1 ст.л.;

Малина, ожина, фісташки, жменя свіжої м'яти, свіжий кріп, морська сіль.

Запекти буряк у фользі в духовці, розігрітій до 180 градусів. Це триватиме близько години. Очистіть і наріжте невеликими шматочками. Складіть у миску, додайте дві чайні ложки морської солі, 1 столову ложку оливкової олії, цедру з апельсину й апельсиновий сік із половини апельсина та відкладіть. Дайте їм промаринуватися протягом 10 хвилин.

Тонко наріжте половину цибулини фенхелю гострим ножем і покладіть у миску із залишками апельсинового соку, оливкової олії та фісташок. Візьміть тарілку та перекладіть буряки з миски на глибоку тарілку. Покладіть зверху шматочки козячого сиру, додайте суміш фенхелю та фісташок, покладіть ягоди й полийте буряковим маринадом. Приправте морською сіллю та зеленню.

Нагадаємо, раніше 39-річний австралійський актор Кріс Гемсворт продемонстрував фанатам, як уміє триматися під водою.