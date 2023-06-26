Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в роскошном платье за 42 тысячи гривен

Для церемонии вручения наград в области журналистики звезда выбрала эффектный образ total black.

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала свою поддержку местной журналистики, приняв участие в 65-й ежегодной премии журналистов Южной Калифорнии. Церемония состоялась в отеле Biltmore в центре Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса вышла на красную дорожку мероприятия в приподнятом настроении. Она также была замечена позирующей с ведущей новостей Spectrum News 1 Жизель Фернандес, которая на гала-концерте была награждена премией президента Лос-Анджелесского пресс-клуба.

Звезда "Основного инстинкта" выглядела роскошно в длинном черном платье-пальто ниже колен от Carolina Herrera за 42 тысячи гривен. Она дополнила образ черными остроносыми туфлями-лодочками и брошью в виде стрекозы с бриллиантами, которая была приколота к ее наряду. Браслет и серьги с бриллиантами завершили ансамбль Стоун.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

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Напомним, Шэрон Стоун провела благотворительный вечер Art House 2023, который прошел в The Bowery в Нью-Йорке. По словам публики, знаменитая актриса на сцене рассказала пугающую историю об одном из своих сыновей.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".