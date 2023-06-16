Шэрон Стоун посетила гала-вечер в "металлическом" ансамбле

Знаменитая актриса поклонница ярких и неординарных нарядов.

Related video

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун провела благотворительный вечер Art House 2023, который прошел в The Bowery в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Основного инстинкта" выглядела элегантно в пальто из металлизированной парчи и золотистых брюках. Стоун дополнила образ шелковой блузкой с галстуком, массивным жемчужным ожерельем, серьгами с подвесками и парой туфлей Мэри Джейн. Свои волосы Стоун зачесала назад.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

По словам публики, знаменитая актриса на сцене рассказала пугающую историю об одном из своих сыновей.

Она утверждала, что после того, как ее сын получил травму в результате несчастного случая на лыжах, в больнице ему вкололи сильнодействующее обезболивающее оксиконтин. Шэрон заявила, что ее пришлось угрожать врачам оглаской в прессе, чтобы те перестали давать ему этот препарат, ведь оксиконтин является опиоидом и вызывает привыкание.

У нее есть трое сыновей — 23-летнийй Роан, 18-летний Лэрд и 17-летний Куинн. С кем из сыновей произошла такая ситуация — Стоун не сказала.

Напомним, Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун и Ева Лонгория позировали вместе на вечеринке.