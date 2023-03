Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте"

Шэрон Стоун поделилась, что ее родительские качества судили по эротическому триллеру "Основной инстинкт", в котором она снялась в 1992 году.

Шэрон Стоун рассказала, что судья поставил под сомнение ее родительские способности из-за того, что она снялась в фильме "Основной инстинкт".

Голливудская актриса прославилась в культовом фильме 1992 года, в котором она сыграла писательницу криминальных романов, которая становится подозреваемой в жестоком убийстве рок-звезды. Пока она находится под следствием детектива Майкла Дугласа, пара начинает интенсивные сексуальные отношения.

Но самая известная сцена в фильме — это когда персонаж Шэрон на допросе скрещивает ноги, показывая, что на ней нет нижнего белья.

Кадры из фильма "Основной инстинкт"

Через восемь лет после того, как она снялась в фильме, Шэрон усыновила сына Роана вместе с бывшим мужем Филом Бронштейном. У пары были проблемы с естественным зачатием. Шэрон пережила три выкидыша, прежде чем Роан появился в их жизни в 2000 году.

Кроме того, Шэрон перенесла инсульт в 2001 году в возрасте всего 43 лет, который едва не убил ее.

Три года спустя ее брак распался и она вступила "в битву" за опеку с Филом, которую в конце концов проиграла.

Размышляя о том периоде своей жизни, который, по ее словам, "буквально разбил мне сердце", 64-летняя актриса заявила, что создание "Основного инстинкта" было использовано против нее в суде. И по закону ей не разрешили говорить о том, что тогда произошло, из-за соглашения о конфиденциальности и "из уважения" к сыну.

Она рассказала в подкасте iHeart Table for Two with Bruce Bozzi: "Я потеряла опеку над своим ребенком. Когда судья спросил моего ребенка, моего крошечного, маленького, крошечного мальчика: "Ты знаешь, что твоя мать снимает секс-фильмы?" Считалось, что я именно такой родитель, потому что я снялась в этом фильме".

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в эротической сцене Фото: Getty Images

Сравнивая это с тем, насколько все обстоит иначе сегодня, Шэрон продолжила: "Сейчас по обычному телевидению люди ходят вообще голыми. Вы видели, может быть, шестнадцатую долю секунды моей возможной наготы, и я потеряла опеку над своим ребенком".

Ситуацию усугубили ее постоянные проблемы со здоровьем.

"Я попала в клинику Майо с экстрасистолами в верхних и нижних камерах сердца — это разбило мне сердце, буквально разбило мне сердце", — поделилась Стоун.

После того, как Фил получил единоличную опеку, Шэрон продолжала бороться за Роана в течение 13 лет, но ей разрешали свидания только раз в месяц.

В настоящее время у нее хорошие отношения со своим сыном, которому сейчас 22 года, и он последовал за ней в актерское мастерство.

Шэрон Стоун с сыном Росном Фото: Getty Images

Недавно Роан снялся в фильме "Что насчет любви" вместе со своей мамой Шэрон.

Поскольку она не могла зачать ребенка естественным путем, Шэрон усыновила еще двух сыновей в 2005 и 2006 годах. Сейчас Лэрду 17 лет, а Куинну 16. Она воспитывала их как мать-одиночка и больше не собиралась выходить замуж.

Напомним, Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – знаменитости удаляли опухоль, которая причиняла ей дискомфорт.