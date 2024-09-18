Лилия Подкопаева показала редкое фото со взрослыми детьми и мужем (фото)

Лилия Подкопаева — мама троих детей. Старшего сына спортсменка взяла из детского дома накануне того, как узнала, что беременна первенцем.

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46-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева, являющаяся кумой певицы Ани Лорак, которая сейчас продолжает молчать о войне в Украине, впервые за долгое время показала, как выглядят трое ее подросших детей. Семейными фото спортсменка поделилась у себя на странице в инстаграм вчера, 17 сентября, по случаю Дня усыновления, который ежегодно отмечают в Украине.

В частности, на фото Лилия Подкопаева позирует в кругу своих троих детей — 18-летнего Вадима и двух дочерей — 17-летней Каролины и 4-летней Эвелины. Рядом также стоит муж Лили Игорь Дубинский. Семья длительное время уже живет в США, однако активно поддерживает родину спортсменки.

Стоит заметить, что в 2004 году Лилию Подкопаеву сильно избили и украли ее машину. Из-за полученных травм спортсменка перенесла несколько сложных операций и услышала от врачей, что, вероятно, больше никогда не сможет иметь детей. Уже через два года, в 2006 году, она вместе с мужем решились на то, чтобы взять из детского дома ребенка. Им стал мальчик по имени Вадим. Когда семья начала оформлять документы на мальчика, Лилия узнала, что беременна первенцем. Уже вскоре в семье родилась девочка, которую назвали Каролиной. Через 12 лет спортсменка забеременела во второй раз и родила еще одну девочку, Эвелину.

Спортсменка не скрывает, что старший сын — не ее родной ребенок, зато она говорит, что хоть они не имеют кровных связей их объединяет любовь в сердце. В заметке Подкопаева написала, что усыновление — это не случайный выбор, это решение, которое принимает сердце. Так, в свое время ее мамой выбрал мальчик по имени Вадим.

Напомним, ранее мы писали, что Подкопаева рассказала, как ее унижали россияне.

Кроме этого, Фокус писал, что Лилия Подкопаева впервые призналась, поддерживает ли связь с кумой Ани Лорак.