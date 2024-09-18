Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з дорослими дітьми та чоловіком (фото)

Лілія Подкопаєва — мама трьох дітей. Старшого сина спортсменка взяла з дитячого будинку напередодні того, як дізналася, що вагітна первістком.

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46-річна українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка є кумою співачки Ані Лорак, що нині продовжує мовчати про війну в Україні, вперше за довгий час показала трьох підрослих дітей. Сімейними фото спортсменка поділилася у себе на сторінці в інстаграм вчора, 17 вересня, з нагоди Дня усиновлення, який щорічно відзначають в Україні.

Зокрема, на фото Лілія Подкопаєва позує у колі своїх трьох дітей — 18-річного Вадима і двох доньок — 17-річної Кароліни та 4-річної Евеліни. Поряд також стоїть чоловік Лілі Ігор Дубинський. Родина тривалий час вже живе в США, однак активно підтримує Батьківщину спортсменки.

Варто зауважити, що у 2004 році Лілію Подкопаєву сильно побили і вкрали її автівку. Через травми спортсменка перенесла кілька складних операцій і почула від лікарів, що, ймовірно більше ніколи не зможе мати дітей. Вже через два роки, у 2006-му, вона разом з чоловіком наважилися на те, щоб взяти з дитячого будинку малюка. Ним став хлопчик на ім'я Вадим. Коли родина почала оформлювати документи на хлопчика, Лілія дізналася, що вагітна первістком. Вже незабаром у родині народилася дівчинка, яку назвали Кароліною. Через 12 років спортсменка завагітніла вдруге і народила ще одну дівчинку, яку назвала Евеліною.

Спортсменка не приховує, що старший син — її не рідна дитина, натомість вона говорить, що хоч вони не мають кровних зв’язків їх об’єднує любов в серці. У дописі Подкопаєва написала, що усиновлення — це не випадковий вибір, це рішення, яке приймає серце. Так, свого часу її за маму обрав хлопчик на ім'я Вадим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Подкопаєва розповіла, як її принижували росіяни.

Крім цього, Фокус писав, що Лілія Подкопаєва вперше зізналася, чи підтримує зв'язок з кумою Ані Лорак.