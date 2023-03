Шерон Стоун заявила, що втратила опіку над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті"

Шерон Стоун поділилася, що її батьківські якості судили за еротичним трилером "Основний інстинкт", в якому вона знялася 1992 року.

Шерон Стоун розповіла, що суддя поставив під сумнів її батьківські здібності через те, що вона знялася у фільмі "Основний інстинкт".

Голлівудська актриса прославилася у культовому фільмі 1992 року, в якому вона зіграла письменницю кримінальних романів, яка стає підозрюваною у жорстокому вбивстві рок-зірки. Поки вона перебуває під слідством детектива Майкла Дугласа, пара починає інтенсивні сексуальні стосунки.

Але найвідоміша сцена у фільмі — коли персонаж Шерон на допиті схрещує ноги, показуючи, що на ній немає нижньої білизни.

Кадри з фильму "Основний інстинкт"

Через вісім років після того, як вона знялася у фільмі, Шерон усиновила сина Роана разом із колишнім чоловіком Філом Бронштейном. Пара мала проблеми з природним зачаттям. Шерон пережила три викидні, перш ніж Роан з'явився в їхньому житті в 2000 році.

Крім того, Шерон перенесла інсульт у 2001 році у віці всього 43 років, який мало не вбив її.

Через три роки її шлюб розпався і вона вступила "в битву" за опіку з Філом, яку врешті-решт програла.

Розміркувавши про період свого життя, який, за її словами, "буквально розбив мені серце", 64-річна актриса заявила, що створення "Основного інстинкту" було використано проти неї в суді. І за законом їй не дозволили говорити про те, що тоді сталося, через угоду про конфіденційність та "з поваги" до сина.

Вона розповіла в подкасті iHeart Table for Two with Bruce Bozzi: "Я втратила опіку над своєю дитиною. Коли суддя спитав мою дитину, мого крихітного, маленького, крихітного хлопчика: "Ти знаєш, що твоя мати знімається у секс-фільмах?" Вважалося, що я саме така мати, бо я знялася у цьому фільмі".

Шерон Стоун та Майкл Дуглас в еротичній сцені Фото: Getty Images

Порівнюючи це з тим, наскільки все інакше сьогодні, Шерон продовжила: "Зараз по звичайному телебаченню люди ходять взагалі голими. Ви бачили, можливо, шістнадцяту частку секунди моєї можливої наготи, і я втратила опіку над своєю дитиною".

Ситуацію посилили її постійні проблеми із здоров'ям.

"Я потрапила до клініки Майо з екстрасистолами у верхніх та нижніх камерах серця — це розбило мені серце, буквально розбило мені серце", — поділилася Стоун.

Після того, як Філ отримав одноосібну опіку, Шерон продовжувала боротися за Роана протягом 13 років, але їй дозволяли побачення лише раз на місяць.

Нині має гарні стосунки зі своїм сином, якому зараз 22 роки, і він пішов за нею в акторську майстерність.

Шерон Стоун із сином Росном Фото: Getty Images

Нещодавно Роан знявся у фільмі "Що щодо кохання" разом зі своєю мамою Шерон.

Оскільки вона не могла зачати дитину природним шляхом, Шерон усиновила ще двох синів у 2005 та 2006 роках. Зараз Лерду 17 років, а Куїну 16. Вона виховувала їх як одинока мати і більше не збиралася виходити заміж.

Нагадаємо, Шерон Стоун нещодавно повернулася з лікарні після чергової операції – знаменитості видаляли пухлину, яка завдавала їй дискомфорту.