27 июня 2023 года: пророка Елисея — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя злословить, ссориться и пить алкогольные напитки.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Елисея с горы Кармел (Израиль), который был наследником пророка Илии. Елисей совершал чудеса — например, когда-то в Иерихоне люди жаловались, что в источнике испортилась вода, и Елисей ее обновил. Пророк дожил до глубокой старости и даже после смерти его мощи продолжали творить чудеса.
Что нельзя делать 27 июня:
- злословить, ссориться;
- пить алкогольные напитки;
- занимать деньги.
Народные приметы и поверья:
- много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод;
- ржут лошади — к хорошему урожаю овса;
- петух громко поет в необычное время — нехорошая примета.
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.
Родились в этот день:
1975 год — Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный своей ролью Питера Паркера в трилогии фильмов "Человек-паук" (2002-2007 гг.);
1991 год – Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
Также в этот день:
1663 год — в Нежине проходит казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;
1929 год — впервые была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения;
1931 год — в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;
1964 год — в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко.