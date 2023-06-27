27 июня 2023 года: пророка Елисея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя злословить, ссориться и пить алкогольные напитки.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Елисея с горы Кармел (Израиль), который был наследником пророка Илии. Елисей совершал чудеса — например, когда-то в Иерихоне люди жаловались, что в источнике испортилась вода, и Елисей ее обновил. Пророк дожил до глубокой старости и даже после смерти его мощи продолжали творить чудеса.

Что нельзя делать 27 июня:

злословить, ссориться;

пить алкогольные напитки;

занимать деньги.

Народные приметы и поверья:

много мошек и комаров — будет хороший урожай грибов и ягод;

ржут лошади — к хорошему урожаю овса;

петух громко поет в необычное время — нехорошая примета.

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.

Родились в этот день:

1975 год — Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный своей ролью Питера Паркера в трилогии фильмов "Человек-паук" (2002-2007 гг.);

1991 год – Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Также в этот день:

1663 год — в Нежине проходит казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;

1929 год — впервые была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения;

1931 год — в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;

1964 год — в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко.