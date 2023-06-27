Летняя диета: 7 продуктов, которые помогут легче переносить жару

Они не только освежают, но и обладают особыми питательными свойствами, которые помогают нам лучше переносить жару и дают больше энергии.

Летний рацион становится более легким, свежим и питательным, чтобы помогать справляться с жарой прямо за столом. "Мы должны сделать вывод: не существует диеты, подходящей для всех, ни с точки зрения качества, ни с точки зрения количества. Каждый из нас уникален и имеет свои особенности и потребности (и требования). Тем не менее, доказано, что средиземноморская диета с ее принципами является лучшим подходом к питанию", — говорит доктор Сара Борчиа, диетолог-биолог. Об этом пишет Vogue Italia.

Средиземноморская диета в своем рационе содержит большое количество овощей и фруктов и именно они, как нельзя лучше подходят для борьбы с летним зноем. Это "продукты, которые благодаря своим характеристикам и питательным свойствам могут помочь нам лучше переносить высокие летние температуры, оказывая положительное влияние на наш организм".

Доктор Борчиа рекомендует обязательно включить в свой ежедневный рацион эти 7 летних продуктов: "Все упомянутые продукты принадлежат к растительному миру фруктов и овощей, и по этой причине очень важно, чтобы они были включены в наш летний рацион. Но на самом деле избыток фруктов и овощей, несмотря на их полезные свойства, не всегда приводит к желаемому результату". Диетолог подчеркивает, что: "Идеально было бы, в частности, употреблять фрукты на завтрак или в качестве перекуса, а овощи вводить в основные приемы пищи. Помимо питания необходимо, особенно летом, правильное увлажнение. Совет, как пить больше воды: вы можете попробовать приготовить ароматизированную воду с помощью нескольких кусочков лайма, огурца и мяты, освежающих ароматных трав"

Черника

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Эти ягоды обладают сосудопротекторным, противовоспалительным и антиоксидантным действием, так как содержат различные витамины (витамин С, В1, В2, В3, А) и минеральные соли (калий, кальций, фосфор), а также полифенолы, в частности антоцианы. Именно антоцианы обладают гипогликемическими, антимутагенными, антидиабетическими и противораковыми свойствами, а также полезны для здоровья глаз.

Персик

Персики прекрасно утоляют жажду благодаря высокому содержанию воды. Также он содержит витамины и минеральные соли (в частности, калий), помогая поддерживать водно-солевой баланс. Однако, людям, которые имеют проблемы с отечностью, следует ограничить потребление персиков, поскольку они содержат ферментируемые сахара и могут вызвать дискомфорт, даже если употреблять их в небольших количествах.

Огурец

Обладает очищающими и освежающими свойствами, так как состоит на 95% из воды. Он также содержит умеренное количество витаминов (С и К) и минеральных солей (магний, фосфор, калий, медь, марганец), которые идеально подходят для увлажнения кожи.

Кабачок

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Кабачок – некалорийный овощ (11 калорий на 100 г) и отлично подходит даже в случаях отеков, так как легко усваивается по сравнению с другими овощами. Он отлично увлажняет и утоляет жажду из-за высокого содержания воды, а также содержит микроэлементы, включая витамин С, витамин А, фолиевую кислоту, калий и марганец.

Помидоры

Помидор – идеальный овощ для похудения и диеты, так как содержит всего 17 калорий на 100 г. В то же время помидоры утоляют жажду, так как состоят на 94% из воды и реминерализуют благодаря высокому содержанию минеральных солей. Они обладают антиоксидантными свойствами благодаря наличию каротиноидов, таких, как ликопин, лютеин и зеаксантин, которые помогают нам защитить себя (особенно наши глаза) от солнечных лучей.

Арбуз

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Утоляющий жажду и освежающий фрукт, состоящий на 93% из воды, содержит витамины А, С и достаточное количество солей, таких как калий, фосфор, магний. Он также низкокалорийный (всего16 калорий на 100 г). Но будьте осторожны, не переусердствуйте с количеством. Арбуз содержит много клетчатки, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно при вздутии живота.

Дыня

Дыня — низкокалорийный фрукт, содержит всего 33 калории на 100 г, тем не менее он сладкий и утоляющий жажду, так как на 90% состоит из воды. Дыня обладает антиоксидантными свойствами благодаря наличию витаминов (А и С) и большого количества солей, таких как калий, фосфор, кальций, натрий. В отличие от персика и арбуза, она также подходит для тех, кто страдает вздутием живота и придерживается диеты с низким содержанием FODMAP, поскольку содержит небольшое количество ферментируемых сахаров. Другими словами, это фрукт не должен негативно сказаться на вашем плоском животе.

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