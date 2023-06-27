Мать Илона Маска отреагировала на грядущий бой сына с Марком Цукербергом

Жещина уверена, что никто не должен подстрекать стороны к поединку.

Пока весь мир с интересом наблюдает, состоится или нет поединок между основателем Tesla Илоном Маском с создателем Facebook Марком Цукербергом, 75-летняя Мэй Макс призвала людей не поощрять этот матч, о чем написала на своей странице в Twitter. Более того, она заявила, что "отменила бой".

"Не поощряйте этот поединок!", — отметила Мэй в ответ подкастеру Лексу Фридману, который, похоже, был рад предложенной драке между двумя миллиардерами. В другом твите она написала:

"На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай…"

Как известно, на прошлой неделе, когда в компании Meta обсуждалось создание конкурента Twitter, Илон Маск, владеющий последним, вызвал Цукерберга на бой в октагоне.

Тот не стал молчать.

"Пришлите мне местоположение", – ответил Марк в Instagram. Такое развитие событий подтолкнуло пользователей верить, что поединок действительно может состояться.

Кто в нем победит, предполагать никто не берется. Дело в том, что Маск в свои 51 намного тяжелее и выше 39-летнего Цукерберга, однако последний давно увлекается бразильским джиу-джитсу и даже добился в этом виде спорта успехов, выиграв золото и серебро во время своего первого турнира по бразильскому джиу-джитсу в Редвуд-Сити, штат Калифорния, 6 мая.

Место проведение озвучено как "октагон в Лас-Вегасе". Это официальный мат для соревнований и огороженной конструкцией для боев в клетке по смешанным единоборствам.

Ранее Фокус писал, что отец Илона Маска дал свой прогноз на то, чем обернется этот бой.