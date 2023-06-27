Неудачник года. Генри Кавилл мог стать новым Джеймсом Бондом, но оказался слишком молодым

Звезда "Ведьмака" и "Супермена" проходил прослушивание для фильма "Казино Рояль", но 22-летнего актера сочли слишком юным для роли агента 007.

Директор "Казино Рояль" Мартин Кэмпбелл заявил, что Генри Кавилл мог бы стать "отличным" Джеймсом Бондом, "если бы Дэниела Крейга не существовало". Кавилл проходил прослушивание и блестяще с ним справился, но тогда ему было только 22 года и его сочли слишком молодым для роли агента 007. Об этом пишет Express UK.

Кэмпбелл, который руководил перезагрузкой Джеймса Бонда с Крейгом в главной роли в "Казино Рояль", рассказал, что Кавилл — теперь наиболее известный по роли Супермена и Геральта в "Ведьмаке" — проходил прослушивание для франшизы агента 007. Но был "немного молод в время". Напомним, прослушивания для перезагрузки проводились 18 лет назад, когда Кавиллу было всего 22 года.

"Он великолепно выглядел на прослушивании. Его игра была потрясающей. И смотрите, если бы Дэниела не существовало, из Генри получился бы отличный Бонд. Он выглядел потрясающе, он был в отличной физической форме. Очень красивый, в прекрасной форме. Просто тогда он выглядел немного моложе", — отметил Кэмпбелл.

Несмотря на фантастическое прослушивание Кавилла, Кэмпбелл сказал, что он не считает, что в итоге Крейг был плохим выбором. И рассказал, как происходит выбор актера для одной из самых знаменитых франшиз в мире.

Трейлер фильма "Казино Рояль"

"То, как работают с Бондом, и это довольно потрясающе, заключается в том, что когда они выбирают актера, и вы проходите прослушивание — в нашем случае это было восемь человек — это очень демократично", — сказал Кэмпбелл.

По его словам, за столом восемь или девять человек. Это режиссер, продюсеры, директор по кастингу и прочие. И они должны единодушно принять решение.

А Генри Кавиллу не повезло, теперь для роли Бонда он слишком старый. Хотя ему только 40 лет, но перезагрузка предполагает, что новые фильмы про агента 007 будут сниматься минимум 10 лет, а значит актер будет стареть, и это продюсерам не подходит.

"Генри 40, так что к тому времени, когда он сделает третий фильм, ему будет 50, а все, что сверх этого, — это два-три года на Бонда. Генри в хорошей форме, он хороший парень. Он очень хорошо справился с прослушиванием, но по иронии судьбы он был слишком молод", — резюмировал режиссер.

Дэниел Крейг совсем недавно завершил свою работу в роли агента 007 в фильме "Не время умирать" 2021 года. Теперь продюсеры франшизы сохраняют интригу, не говоря, кто станет новым Джеймсом Бондом и наденет идеальный костюм суперагента.

Напомним, одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда является 32-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон.

Среди других возможных кандидатов на роль агента 007 звучали такие имена как Том Харди, Том Хиддлстон, Ричард Мэдден и Реге-Жан Пейдж и Идрис Эльба. Впрочем, Генри Кавилла пока тоже не списывают со счетов.