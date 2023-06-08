Актера Аарона Тейлора-Джонсона заметили на прогулке с женой, которая старше его на 24 года

Аарон является одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, а прославился после фильма "Пипец".

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32-летнего актера Аарона Тейлора-Джонсона, звезду фильмов "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона" и "Анна Каренина", сфотографировали на прогулке с его женой – режиссером Сэм Тейлор-Джонсон. Пара вместе с 2008 года. И Сэм старше мужа на 24 года. Об этом пишет Daily Mail.

С недавних пор Аарона считают одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда. И хоть продюсеры пока сохраняют интригу, актера в заголовках таблоидов уже открыто называют "новым Бондом".

Хотя прошло полтора года с тех пор, как Дэниел Крейг последний раз появлялся в роли Бонда в "Не время умирать", продюсеры не торопятся, выбирая нового актера, поскольку это повлечет за собой одну из самых больших перезагрузок, которые когда-либо видела франшиза.

Предположение о том, что Аарону достанется роль агента 007, появилось после новости о том, что он прошел тайное прослушивание и остается звездой с наибольшим количеством голосов на эту роль.

Аарон встретился с продюсером Барбарой Брокколи, и источники заявили, что встреча прошла "очень хорошо". В декабре также сообщалось, что Аарон даже снимался в культовой сцене с дулом пистолета, которая появляется в начале всех фильмов франшизы.

"Боссы бренда были действительно впечатлены его уникальным сочетанием силы актерского мастерства и его впечатляющим бэк-каталогом боевиков", — отметил источник.

Ну а пока Аарон ждет решения продюсеров бондианы, он отлично проводит время в Лондоне вместе с Сэм. Пара познакомилась еще в 2008 году, когда Аарон получил роль Джона Леннона в фильме "Стать Джоном Ленноном", — фильме Сэм.

Жена Аарона старше его на 24 года

Ей было 42 года, а ему всего 18, когда они встретились на съемочной площадке, и у них завязался роман.

Но режиссер "Пятидесяти оттенков серого" и ее муж доказали, что разница в возрасте в 24 года не является препятствием для любви.

У них две дочери 11 и 12 лет. У Сэм также есть две дочери от бывшего мужа, арт-магната Джея Джоплинга.

Напомним, ранее Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о "черном списке" Брэда Питта, куда тот вносит "дерьмовых актеров" с которыми ему не нравится работать.