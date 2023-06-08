Актора Аарона Тейлора-Джонсона помітили на прогулянці з дружиною, яка старша за нього на 24 роки

Аарон є одним із претендентів на роль Джеймса Бонда, а прославився після фільму "Піпець".

Related video

32-річного актора Аарона Тейлора-Джонсона, зірку фільмів "Пипець", "Месники: Ера Альтрона" та "Анна Кареніна" сфотографували на прогулянці з його дружиною – режисеркою Сем Тейлор-Джонсон. Пара разом з 2008 року. І Сем старша за чоловіка на 24 роки. Про це пише Daily Mail.

З недавніх пір Аарона вважають одним із головних претендентів на роль Джеймса Бонда. І хоч продюсери поки що зберігають інтригу, актора в заголовках таблоїдів вже відкрито називають "новим Бондом".

Хоча минуло півтора року з того часу, як Деніел Крейг востаннє з'являвся в ролі Бонда в "Не час помирати", продюсери не поспішають, обираючи нового актора, оскільки це спричинить одне з найбільших перезавантажень, які коли-небудь бачила франшиза.

Припущення про те, що Аарону дістанеться роль агента 007, з'явилося після новини, що він пройшов таємне прослуховування і залишається зіркою з найбільшою кількістю голосів на цю роль.

Аарон зустрівся з продюсером Барбарою Брокколі, і джерела заявили, що зустріч пройшла "дуже добре". У грудні також повідомлялося, що Аарон навіть знімався на культовій сцені з дулом пістолета, яка з'являється на початку всіх фільмів франшизи.

"Боси бренду були справді вражені його унікальним поєднанням сили акторської майстерності та його вражаючим бек-каталогом бойовиків", — зазначило джерело.

Ну а поки Аарон чекає на рішення продюсерів бондіани, він чудово проводить час у Лондоні разом із Сем. Пара познайомилася ще у 2008 році, коли Аарон отримав роль Джона Леннона у фільмі "Стати Джоном Ленноном" — фільмі Сем.

Дружина Аарона старша за нього на 24 роки

Їй було 42 роки, а йому лише 18, коли вони зустрілися на знімальному майданчику, і у них почався роман.

Але режисерка "П'ятдесяти відтінків сірого" та її чоловік довели, що різниця у віці 24 років не є перешкодою для кохання.

У них дві дочки 11 та 12 років. Сем також має дві дочки від колишнього чоловіка, артмагната Джея Джоплінга.

Нагадаємо, раніше Аарон Тейлор-Джонсон розповів про "чорний список" Бреда Пітта, куди той вносить "поганих акторів" з якими йому не подобається працювати.