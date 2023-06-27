Вилла миллиардеров: Бейонсе отдыхает на озере Комо с соучредителем Twitter

На озере, где своим долгом считают провести отпуск все селебрити и богачи, обладающие достаточным капиталом, Бейонсе отдыхает вместе со своим мужем Джей Зи.

Недавно Бейонсе посетила показ своего друга Фаррелла Уильямса, сделав перерыв в своем концертном туре. А теперь поп-дива решила отдохнуть на итальянском озере Комо. Об этом пишет Daily Mail.

Певицу и ее мужа видели в компании соучредителя Twitter Джека Дорси на балконе роскошной виллы.

Бейонсе на озере Комо

Журналисты уже прозвали виллу, где проводят время знаменитости, "виллой миллардеров". Ведь вся троица "стоит" более 7 миллиардов долларов.

По данным Forbes, состояние Бейонсе составляет 500 миллионов долларов, а состояние ее мужа, продюсера Джей Зи, составляет 2,5 миллиарда долларов. Остальная сумма – состояние Джека Дорси: около 4,2 миллиарда долларов.

Джей Зи, как сообщается, почти удвоил свое состояние благодаря своим многочисленным компаниям, в том числе развлекательному агентству Roc Nation и его коньячному бренду D’ussé.

Сначала Бейонсе и Джей Зи наслаждались ланчем, а после отправились на прогулку по озеру на стильной моторной лодке. Кроме них и Джека Дорси, на вилле отдыхают еще несколько их друзей.

Бейонсе и Джей Зи на озере Комо

Поездка Бейонсе и ее мужа в Италию состоялась после того, как они наконец-то купили самый дорогой дом в Калифорнии.

Сделка была заключена в мае. Пара приобрела роскошный мега-особняк в Малибу за колоссальные 200 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим домом, когда-либо проданным в штате Калифорния.

Их новый роскошный дом расположен на утесе площадью 8 акров с видом на Тихий океан в районе Парадайз-Коув, также метко прозванном "Улицей миллиардеров". Его первоначальная стоимость была 295 миллионов долларов.

Комплекс L-образной формы имеет обширные бетонные коридоры, а также стеклянные панели от пола до потолка. Обширный задний двор может похвастаться бассейном и заканчивается скалой, с которой открывается вид на пляж.

Дом был спроектирован японским мастером-архитектором Тадао Андо, который также работает над домом Канье Уэста в Малибу.

Бейонсе и Джей Зи на озере Комо

Андо — лауреат Притцкеровской премии, известный своими уникальными бетонными конструкциями в Азии, Европе и Северной Америке.

Минималистский современный дом был первоначально построен для Уильяма Белла, известного коллекционера произведений искусства, который купил недвижимость за 14,5 миллионов долларов в 2003 году.

Постройка дома заняла 15 лет.

С момента свадьбы в 2008 году Бейонсе и Джей Зи инвестировали в недвижимость.

По данным Architectural Digest, у них были дома в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Хэмптоне, Майами-Бич и Лос-Анджелесе. Часть из них пара продала.

Напомним, ранее стало известно, что сантехнику из дома, который ранее арендовали Бейонсе и Джей Зи, выставили на онлайн-аукцион.