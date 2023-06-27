Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Трэвис Скотт сходили на ужин в Париже (фото)

Знаменитости прибыли в столицу Франции в рамках Недели моды.

Модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер сходили на ужин в Париже в компании рэпера Трэвиса Скотта. Об этом пишет Daily Mail.

Кендалл продемонстрировала свою стройную фигуру в лимонном блестящем платье, когда она выходила из ресторана Siena во французской столице.

Одна из клана Кардашьян-Дженнер держала свои вещи первой необходимости в кремовой сумке через плечо и добавила к образу массивные золотые серьги.

Модель выбрала изящный макияж с нежными персиковыми тонами и нюдовым блеском для губ. На ногах Кендалл были белые туфли на каблуках.

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер в Париже

Тем временем 28-летняя Джиджи продемонстрировала свой пресс в коричневом топе с вырезами. Она сочетала его с брюками-клеш с заниженной талией и дополнила образ гламурным жемчужным ожерельем, а волосы собрала в аккуратный пучок.

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер в Париже

Бывший бойфренд Кайли Дженнер также продемонстрировал свое личное чувство стиля, надев шорты Louis Vuitton в черную и желтую клетку, а также полосатый кожаный свитер с воротником. Он обул темно-коричневые кроссовки Nike и добавил массивное колье.

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Напомним, Кендалл Дженнер сходила на ужин с подругами в прозрачном топе.

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