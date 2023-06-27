"Выгода из момента": Netflix решили показать "Титаник" и столкнулись со шквалом критики

В Netflix уверяют, что сделка о включении фильма "Титаник" в библиотеку сервиса была улажена задолго до трагедии с субмариной.

Стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала после того, как стало известно о планах потокового гиганта с 1 июля включить в свою библиотеку культовую картину Джеймса Кэмерона "Титаник", пишет Variety. Многие пользователи восприняли такие планы как попытку ресурса заработать побольше денег на фоне катастрофы с субмариной "Титан", пять пассажиров которой погибли во время спуска к обломкам лайнера на дне Атлантического океана.

"Netflix переступает границы приличия в этот раз", "Люди погибли в результате трагической аварии на территории "Титаника", и теперь извлекать выгоду из момента, чтобы привлечь зрителей, более чем неприятно", "Нет, это безумие, они действительно пытаются заработать на смерти 5 человек", "Это бизнес", – пишут в Twitter.

В свою очередь представители Netflix пытаются оправдаться, заявляя, что время появления "Титаника" на платформе – это совпадение, поскольку лицензионные соглашения стримера были улажены задолго до этого.

Подводный аппарат OceanGate "Титан" был спроектирован так, чтобы доставить пять человек на глубину 4000 метров. Богатые туристы хотели посмотреть на обломки "Титаника", заплатив за погружение по 250 тысяч долларов. Среди погибших в результате трагедии – британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, британо-пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, бывший водолаз ВМС Франции Поль-Анри Наржеоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.

На трагедию, потрясшую мир, отреагировал режиссер "Титаника"

"Люди в сообществе были очень обеспокоены этой субмариной. Ряд ведущих игроков в сообществе инженеров по глубокому погружению даже написали письма в компанию, заявив, что то, что они делают, слишком опасно для перевозки пассажиров и что оно должно быть сертифицировано… Я поражен сходством самой катастрофы "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдине впереди его корабля, и, тем не менее, он на полной скорости врезался в ледяное поле безлунной ночью, и многие люди погибли. ля нас это очень похожая трагедия, когда предупреждения остались без внимания. Проходить в одном и том же месте со всем дайвингом, который происходит по всему миру, я думаю, это просто потрясающе. Это действительно довольно сюрреалистично", – заявил Джеймс Кэмерон ABC News.

Сейчас следователи из США, Канады, Франции и Великобритании тесно сотрудничают в расследовании аварии 18 июня, которая произошла в "суровом и труднодоступном регионе" Северной Атлантики, заявил контр-адмирал Береговой охраны США. Джон Могер из Первого округа береговой охраны.

OceanGate Expeditions, компания, которая владела и управляла батискафом, базируется в США, но субмарина была зарегистрирована на Багамах. Судно оказалось не классифицированным группой морской промышленности, которая устанавливает стандарты в таких вопросах, как конструкция корпуса. Между тем, корабль-база Titan, "Полярный принц", был из Канады.

"Титан" погрузился в воду 18 июня в 8 часов утра. В тот же день было сообщено, что он задержался примерно в 435 милях к югу от Сент-Джонса. Спасатели бросили в район корабли, самолеты и другую технику. Любая надежда на то, что экипаж найдут живым, была стерта рано утром 22 мая, когда Береговая охрана объявила, что рядом с "Титаником" были обнаружены обломки.

Возвращаясь к Netflix, добавим, что "Титаник" будет доступен только на рынках Netflix в США и Канаде с 1 июля.

Ранее Фокус писал, что на 95-году жизни скончался звезда "Титаника" Лью Палмер.