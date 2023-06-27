Ушел из жизни звезда "Титаника" Лью Палтер

Актер стал третьим, кто воплотил на экране образ одного из богатейших пассажиров "Титаника", погибших во время крушения.

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94-летний американский актер Лью Палтер, сыгравший в фильме "Титаник" (2017), скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Хотя его не стало еще 21 мая, широкую огласку его смерть получила только спустя более месяца, сообщает Hollywood Reporter.

В культовой картине Палтер сыграл реального человека – магната Исидора Штрауса, который убаюкивал свою жену на кровати в каюте, пока тонул лайнер. Палтер был третьим актером в фильме о трагедии, воплотившим на экране Исидора, после Роя Гордона в "Титанике" режиссера Жана Негулеско (1953) и Мейера Целникера в "Незабываемой ночи" Роя Уорда Бейкера (1958).

Зрители также могут помнить Лью в роли помощника судьи Бенджамина Гальперина вместе с Уолтером Маттау и Джилл Клейбург в драмеди Рональда Нима о Верховном суде 1981 года "Первый понедельник октября", которая заработала 12,4 миллиона долларов в мировом прокате.

Леон Луи Палтер родился 3 ноября 1928 года. Будущий актер имел прекрасное образование. Он получил степень бакалавра в Университете Тафтса, степень магистра в Университете Альфреда и докторскую степень в театре из Северо-Западного университета.

ЛЬю Палтер и его дочб Кэтрин Фото: Catherine Read Palter

Палтер был уважаемым профессором Театральной школы Калифорнийского университета, а среди его учеников – четырехкратный номинант на премию "Оскар" Эд Харрис, номинант на "Оскар" Дон Чидл и двукратный номинант на премию "Эмми" Сесили Стронг. Лью также преподавал автору "Чудесных лет" Дону Чидлу в Калифорнийском университете искусств, который он окончил в 1986 году. Он присоединился к CalArts в 1971 году и работал учителем актерского мастерства и директором в школе Санта-Клариты до выхода на пенсию в 2013 году, но он также проводил частные семинары и преподавал по всей стране и по всему миру, в том числе в Эдинбурге, а также в Карнеги-Меллоне и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Ветеран армии США сыграл несколько ролей в телешоу, включая "Дельвеккио", "Летающая монахиня", "Блюз Хилл-стрит", "Закон Лос-Анджелеса", "Шоу Дорис Дэй", "Коломбо", "Брэйди Банч", "Баретта", "Уолтоны", "Кэгни и Лейси" и "Команда А".

На счету Палтера – множество внебродвейских пьес, в том числе драма Тома Топора "Орехи" для театральной труппы Лос-Анджелеса, которая в конечном итоге была показана на большом экране в 1987 году, когда Барбра Стрейзанд сыграла девушку по вызову, убивающую людей.

У покойного осталась дочь Кэтрин Рид Палтер от актрисы Нэнси Вотер, которая скончалась в 2020 году. Пара была в браке 64 года. Также у него есть трое внуков: Сэм, Тесса и Миранда Морган.

Лью Палтер с дочерью Кэтрин и женой Нэнси Воттер Фото: Catherine Read Palter

Ранее Фокус писал, что "Титаник" снова на слуху из-за трагедии с батискафом "Титан", на котором погибли пять человек. Один из них – 19-летний сын пакистанского миллиардера Шахзады Давуда, Сулейман. По словам его матери, сын попросился спуститься к обломкам лайнера на дне Атлантического океана вместо нее.