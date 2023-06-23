Проклятие "Титаника". Как объяснили гибель пяти человек на обреченной подлодке (фото, видео)

Выяснилось, что жена помощника пилота батискафа и по совместительству гендиректора OceanGate Expeditions приходится родственницей некоторым пассажирам, которые погибли на "Титанике" в 1912 году.

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По прошествии более сотни лет после катастрофы трансатлантического лайнера новая трагедия, случившаяся с подводным аппаратом OceanGate, который вез туристов к обломкам на дне Атлантики, рисует неожиданные параллели с кораблекрушением 1912-го года. С тех пор появлялось множество теорий и версий, согласно которым судьба пассажиров "Титаника" была предрешена еще до того, как он вышел из порта Саутгемптона. Об этом сообщает The Mirror.

Компания-оператор батискафа "Титан" OceanGate заявила, что считает всех находившихся на борту пассажиров погибшими.

Батискаф "Титан"

Режиссер одноименного фильма 1997 года Джеймс Кэмерон еще до того, как обнаружились обломки подводного аппарата, отмечал сходство двух загадочных катастрофа.

Трагедия батискафа "Титан" OceanGate: Джеймс Кэмерон делится своими соображениями

Он называет это "удивительным и сюрреалистическим", ведь ныряльщики предупреждали об одних и тех же опасностях в одном и том же районе Атлантики.

Выяснилось также, что жена помощника пилота батискафа Стоктон Раша и гендиректора OceanGate Expeditions, приходится родственницей некоторым пассажирам, которые погибли на затонувшем корабле.

Прапрадедушка Уэнди Раш плыл в Нью-Йорк на "Титанике", когда он столкнулся с айсбергом.

Айседор и Ида Страус

Айседор и Ида Страус считались одним из самых состоятельных пассажиров. Айседор известен тем, что уступил свое место на спасительной шлюпке, когда увидел, что женщины с детьми стоят в очереди с тонущего корабля. По свидетельствам выживших, жена не захотела оставлять мужа и они вместе ушли под воду, стоя на палубе, которую заливала вода.

Среди пассажиров первого класса был и Уильям Стэд, редактор британской газеты и исследователь похоронных ритуалов коренных американцев, он также документировал египетских мумий и рассказывал о них пассажирам. Впоследствии высказывались предположения о том, что его преследовало проклятие мумии. Кто-то предполагал, что он даже вез мумию на корабле.

По рассказам нескольких выживших в кораблекрушении в The Washington Post появилась публикация с заголовком: "Призрак "Титаника": месть мумии Худу настигла того, кто изложил ее историю".

Согласно еще одной версии, британский музей продал мумию некоему американцу, и тот плыл вместе с ней домой.

Но, по сообщениям History Channel, "несчастливая мумия" и по сей день находится в британском музее.

Происхождение этого артефакта из египетской истории восходит к 22-й Ливийской династии. В первые годы прошлого века журналист Бертрам Флетчер Робинсон месяцами расследовал заявления о том, что мумию прокляли. Но он умер, так и не опубликовав свои выводы.

Артур Конан Дойл считал такое совпадением необычным и объяснял причины гибели тем, что египетские "элементалы" охраняли женскую мумию, потому что Робинсон расследовал ее злонамеренные побуждения. Журналист на самом деле умер от тифозной лихорадки, но, по мнению автора историй о Шерлоке Холмсе упомянутые мифические существа могли защищать мумию.

Есть мнение, что гибель батискафа "Титан" — одно из сбывшихся предсказаний "Симпсонов" 2006 года, наряду с президентством Дональда Трампа и пр. Сюжет 10-й серии 17-го сезона посвящен поискам сокровищ на дне океана, за которыми отправляется глава семейства Гомер вместе с еще одним персонажем, которого он называет своим биологическим отцом. Батискаф застревает в кораллах, а запас кислорода близится к нулевой отметке.

Джеймс Кэмером — об ошибке в дизайне батискафа

Также сообщалось, что Джеймс Кэмерон, который помимо того, что снимает фильмы, еще и опытный ныряльщик, сказал, что компания OceanGate использовала для корпуса своего аппарата крайне ненадежное углеродное волокно.