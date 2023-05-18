Обувь и бутылки шампанского: появились пугающие 3D-кадры с места крушения "Титаника" (фото)

Среди предметов, обнаруженных на борту судна — около 2500 бокалов для шампанского, 45 тысяч салфеток и 50 тысяч полотенец.

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Новые 3D-изображения показали пару обуви и закупоренные бутылки шампанского, которые лежат на обломках "Титаника". Об этом сообщает The Mirror.

Спустя столетие после, пожалуй, самого известного в мире кораблекрушения, передовые технологии позволили взглянуть на место крушения "Титаника" под другим, невиданным ранее, ракурсом.

Британская компания Magellan, занимающаяся глубоководными картами, представила 3D-изображения обломков корабля на глубине 3,8 км в северной части Атлантики.

Среди предметов, обнаруженных на борту судна — около 2500 бокалов для шампанского, 45 тысяч салфеток и 50 тысяч полотенец.

Бутылки шампанского на месте крушения "Титаника"

Последний пассажир, которому удалось выжить на "Титанике", умер в 2009 году в возрасте 97 лет. Когда затонул атлантический лайнер, ему было всего 2 месяца.

Затонувший "Титаник"

Множество вопросов о причинах катастрофы остаются без ответов.

По мнению Паркса Стефенсона, изучающего крушение "Титаника", благодаря новым изображениям могут появиться новые судебно-медицинские доказательства, с помощью которых можно будет выяснить, как именно это произошло.

Место крушения "Титаника"

По его словам, за годы изучения "Титаника" он повидал достаточно и с подозрением относится к популярной версии кораблекрушения.

"В последние годы я вижу все больше доказательств того, что "Титаник" действительно сел на мель и наткнулся на затопленный шельф айсберга", — пояснил исследователь, добавив, что это было первой версией, предложенной в апреле 1912-го.

Однако в будущем предстоит выяснить еще многое, а сам корабль, по сути, остался единственным свидетелем катастрофы и ему есть, что рассказать.

Напомним, что и другие исследователи надеются, что новые снимки "Титаника" покажут, что же произошло в ночь кораблекрушения.

Также сообщалось, что уникальный план "Титаника", который помог в расследовании катастрофы, продают за 248 тысяч долларов.