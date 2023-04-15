Уникальный план "Титаника" продают за $248 000: он помог расследовать катастрофу

Более 10 лет исторический рисунок находился в музее в Белфасте, а теперь может попасть в частную коллекцию.

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В Великобритании компания Henry Aldridge & Son выставила на аукцион план корабля "Титаник", который использовали в расследовании кораблекрушения в 1912 году. Об этом стало известно таблоиду Metro.

Вскоре после крушения "Титаника" Британская торговая палата заказала у судоходной компании White Star Line 10-метровый план поперечного сечения корабля. Рисунок, сделанный архитекторами от руки, повесили в зале судебного слушания, чтобы 96 свидетелей с помощью указки демонстрировали различные части судна во время дачи показаний.

После расследования, которое установило причиной крушения "чрезмерную скорость" движения, план вернули White Star Line, а в 2011 году компания продала его частному коллекционеру за 220 000 фунтов стерлингов, что на тот момент было мировым рекордом для вещей с "Титаника". В 2012 году рисунок выставили в музее "Титаник Белфаст" в Северной Ирландии, где прошел "архивную стабилизацию".

План корабля "Титаник", созданный для расследования Фото: Metro

22 апреля Henry Aldridge and Son проведет аукцион, выставив план на продажу за 200 000 фунтов стерлингов (более $248 000 по текущему курсу). Организаторы уверяют, что на бумаге сохранились следы мела, который использовали во время расследования катастрофы.

"Этот лот представляет возможность приобрести самую уникальную и исторически значимую часть истории Титаника, существующую в виде изображений, которая выпадает раз в жизни. Это великолепное и впечатляющее произведение, как в историческом, так и в визуальном плане, и оно затмевает все, что мы видели на рынке для "Титаника" с точки зрения размера", — рассказал аукционист Эндрю Олдридж.

Ранее писали о главных тайнах "Титаника", которые исследователи до сих пор пытаются разгадать. Океанский лайнер затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, жертвами катастрофы стали более 1,5 тысячи человек.

В этом году исполнилось 25 лет популярному фильму "Титаник" от режиссера Джеймса Кэмерона. В честь юбилея картину снова выпустили в прокат ко дню Святого Валентина.