Унікальний план "Титаніка" продають за $248 тисяч: він допоміг розслідувати катастрофу

Понад 10 років історичний малюнок знаходився у музеї у Белфасті, а тепер може потрапити до приватної колекції.

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У Великобританії компанія Henry Aldridge & Son виставила на аукціон план корабля "Титанік", який використовували в розслідуванні аварії корабля в 1912 році. Про це стало відомо таблоїду Metro.

Невдовзі після аварії "Титаніка" Британська торгова палата замовила судноплавну компанію White Star Line 10-метровий план поперечного розрізу корабля. Малюнок, зроблений архітекторами від руки, повісили у залі судового слухання, щоб 96 свідків за допомогою вказівки демонстрували різні частини судна під час свідчень.

Після розслідування, яке встановило причиною катастрофи "надмірну швидкість" руху, план повернули White Star Line, а у 2011 році компанія продала його приватному колекціонеру за 220 000 фунтів стерлінгів, що на той момент було світовим рекордом для речей з "Титаніка". У 2012 році малюнок виставили у музеї "Титанік Белфаст" у Північній Ірландії, де пройшов "архівну стабілізацію".

План корабля "Титанік", створений для розслідування Фото: Metro

22 квітня Henry Aldridge and Son проведе аукціон, виставивши план на продаж за 200 000 фунтів стерлінгів (понад $248 000 за поточним курсом). Організатори запевняють, що на папері збереглися сліди крейди, яку використали під час розслідування катастрофи.

"Цей лот представляє можливість придбати найунікальнішу та історично значущу частину історії Титаніка, що існує у вигляді зображень, яка випадає раз у житті. Це чудовий і дивовижний твір, як в історичному, так і візуальному плані, і він затьмарює все, що ми бачили на ринку для "Титаніка" з точки зору розміру", — розповів аукціоніст Ендрю Олдрідж.

Раніше писали про головні таємниці "Титаніка", які дослідники досі намагаються розгадати. Океанський лайнер затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом, жертвами катастрофи стали понад 1,5 тисячі людей.

Цього року виповнилося 25 років популярному фільму "Титанік" від режисера Джеймса Кемерона. На честь ювілею картину знову випустили на прокат до дня Святого Валентина.