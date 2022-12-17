Джеймс Кемерон науково довів, що Джек не зміг би вижити у "Титаніку" (відео)

Судово-медична експертиза показала, що врятуватися на дверях на поверхні води могла тільки одна людина.

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Відомий режисер Джеймс Кемерон вирішив раз і назавжди довести, що Джек не зміг би вижити у фільмі "Титанік", попри думку глядачів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Toronto Sun.

"Титанік" вийшов на екрани в 1997 році, і відтоді багато глядачів незадоволені кінцівкою, де головний герой на ім'я Джек (Леонардо Ді Капріо) тоне, а його подруга (Кейт Вінслет) рятується на дерев'яних дверях. Багато людей впевнені: якби дівчина посунулася, то місця на "плоту" вистачило б обом.

Близько 25 років Джеймс Кемерон наполегливо доводив, що Джек мав померти заради трагічності моменту, але тепер планує за допомогою науки довести — у героїв фізично не було іншого виходу. Задля цього режисер провів дослідження та покаже результати у новому документальному фільмі, який вийде у лютому 2023 року на каналі National Geographic на честь Дня закоханих.

За словами режисера, команда за допомогою фахівця з переохолодження відтворила цей плот з "Титаніка" і провела ретельний судово-медичний аналіз, змоделювавши ситуацію з фільму. Двох каскадерів, що важать стільки ж, скільки Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет на момент зйомок, помістили в холодну воду з набором зовнішніх та внутрішніх датчиків. Дослідники випробували безліч методів і переконалися, що у такій ситуації вижити зможе лише одна людина.

"Він повинен був померти. Це як Ромео і Джульєтта. Це фільм про кохання, жертовність і смертність. Кохання вимірюється жертовністю", — прокоментував Джеймс Кемерон долю Джека і заявив, що не шкодує про сумну кінцівку "Титаніка". — "Можливо, через 25 років мені більше не доведеться стикатися з цим".

[ + – ] Чи можливо вижити на "Титаніку"? Цим питанням Джеймс Кемерон постав серйозно.

Тим часом Джеймс Кемерон випустив на екрани новий фільм "Аватар-2: Шлях води". Продовження оригінального фільму шанувальники чекали 13 років, а тепер залишають захоплені відгуки після прем'єри.

Нещодавно зірка "Титаніка" Кейт Вінслет розповіла, як її критикували через фігуру. За словами акторки, у театральній студії її обізвали "товстухою" та пророкували незавидну кар'єру, і 14-річна дівчина важко сприймала такі слова. Тепер ситуація в кіноіндустрії змінилася на краще.