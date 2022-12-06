"Гратимеш тільки товстих": Кейт Вінслет розповіла, як її критикували через фігуру

На початку своєї кар'єри акторка стикалася з критикою через параметри свого тіла, і за її словами, "це було жорстоко".

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47-річна акторка Кейт Вінслет у недавньому інтерв'ю виданню Sunday Times розповіла, що на початку кар'єри вона зіткнулася з цькуванням через фігуру. І захопилася своєю дочкою, яка, за словами акторки, набагато впевненіша в собі, ніж сама Кейт була у її віці. Про це пише People.

Кейт зізналася, що коли їй було 14 років, вона навчалася у театральній студії, то викладач називав її "товстухою" і казав, що їй доведеться грати "тільки товстих". Вона порівняла це з жорстокістю сучасних соціальних мереж, через які деяким жінкам важко пишатися своїм тілом.

"Це дуже неприємно, люди піддаються критиці, з якою молода і вразлива людина не може впоратися", — вона додала, що зараз Голлівуд таки став більш інклюзивним.

"Але в кіноіндустрії все дійсно змінюється. Коли я була молодша, моєму агенту дзвонили й запитували: "Яка у неї вага?". Я не жартую. Тож приємно, що ситуація почала змінюватися", — поділилася неприємними спогадами акторка.

Вінслет зазначила, що зараз, не дивлячись на критику в соцмережах, такі жінки, як її 22-річна дочка Мія Тріплтон, набагато сильніші, ніж вона була у цьому віці.

"Покоління моєї доньки здатне постояти за себе. Вони вже засвоїли, що їх почують. Очевидно, не в кожній ситуації, але вони вміють використовувати свій голос — особливо молоді жінки. Мене це вражає. Коли я була молодша, ви говорили тільки тоді, коли до вас зверталися. Зараз молоді жінки сильніші. І вони більше пишаються своїм тілом", — за словами акторки в минулому її відверто жорстоко критикували й це "підірвало її впевненість у собі".

[ + – ] Кейт Вінслет на зйомках фільму "Титанік" Фото: theacademy

Знявшись у "Гамлеті" та "Титаніку" наприкінці 1990-х, Кейт Вінслет стала знаменитою і пережила шквал критики з боку бульварних ЗМІ та таких людей, як Джоан Ріверс, яка жартувала, що "якби Кейт Вінслет скинула кілька фунтів, "Титанік" ніколи б не затонув".

"Коли мені було 20, люди багато говорили про мою вагу. Це було майже смішно, наскільки приголомшливими, наскільки критичними, наскільки відверто жорстокими були до мене журналісти таблоїдів. Я все ще з'ясовувала, ким, чорт забирай, я є! А вони коментували мій розмір, вони оцінювали мою вагу, вони друкували ймовірну дієту, на якій я сиділа. Це було неприємно читати", — зізналася Кейт.

"Це підірвало мою впевненість. Я не хотіла їхати до Голлівуду, тому що думала: "Боже, якщо це те, що вони говорять про мене, поки я в Англії, то що станеться, коли я туди дістануся?" Крім того, це втручається у ваше уявлення про те, що прекрасно, розумієте? Я справді почувала себе дуже самотньою. З тієї простої причини, що ніщо не може насправді підготувати вас до цього", — зізналася Кейт.

Акторка сказала, що навчилася не звертати уваги на критику, лише у 2000 році, коли народилася її дочка Мія.

"У мене народилася Мія, коли мені було 25. І все це лайно просто випарувалося", — резюмувала Кейт Вінслет.

Але зараз вона забороняє ретушувати свої фото і навіть посварилася з режисером серіалу "Мейр з Істтауна", коли він намагався правити постери з її зображенням.

Нагадаємо, Кейт Вінслет розпочала зйомки в серіалі про знамениту фотожурналістку Лі Міллер, яка була зіркою глянцю, а потім вирушила на Другу світову війну.