Кейт Вінслет зіграє фотожурналістку Лі Міллер, яка знімала звільнення Дахау та Бухенвальду

Лі Міллер мала трагічну долю, однак саме її знімки набули статусу культових.

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З'явилися перші фото зі зйомок фільму про відому фотожурналістку Лі Міллер. Головну роль виконає Кейт Вінслет. Про це пише Daily Mail.

Зйомки фільму відбуваються в Хорватії, там уже збудували декорації, що зображають поле битви.

Кейт Вінслет встигла отримати травму ноги, але вже повернулася до зйомок. Режисеркою стрічки виступає Еллен Курас, яка була операторкою популярного фільму "Вічне сяйво чистого розуму". Фільм заснований на книзі "Життя Лі Міллер", написаній сином журналістки Ентоні Пенроузом.

Кейт уже сказала, що безмірно рада втілити Лі Міллер на екрані, зазначивши, що безмежно захоплюється цією жінкою.

Нагадаємо, Лі Міллер стала однією з найвідоміших військових фотографів Другої світової війни. Вона перша знімала звільнення концтаборів Дахау та Бухенвальду, показавши світові весь жах, що там відбувався.

Міллер стала єдиною жінкою-військовим фотографом у Європі, вона приєдналася до піхотної дивізії США та перебувала на лінії фронту наступу союзників із Нормандії до Парижа.

Її напарник і коханець Девід Шерман зробив також один зі найвідоміших знімків Міллер: коли вона милася у ванні у квартирі Гітлера на площі Принца-регента в Мюнхені. Примітно, але за кілька годин до того, як було зроблено знімок, Гітлер і Єва Браун наклали на себе руки в бункері в Берліні. Пізніше Лі казала, що її брудні черевики, що стоять у ванній кімнаті фюрера, були забруднені в Дахау.

Проте, перш ніж стати відомою фотожурналісткою, Лі Міллер багато чого пережила. Вона була улюбленою моделлю свого батька-фотографа, який знімав її оголеною з дитинства. У сім років її зґвалтував друг сім'ї та заразив венеричною хворобою.

У 20 років вона поїхала підкорювати Нью-Йорк, і її з-під коліс машини, що мчала, врятував сам Конде Наст, засновник журналу Vogue. Лі стала улюбленою моделлю журналу, вона навіть знялася в найскандальнішій на той час рекламі тампонів.

1929 року Лі Міллер вирушила підкорювати Париж і стала ученицею, коханкою та моделлю відомого фотографа Мен Рея. У 1932 році вона вийшла заміж за єгипетського багатія Азіза Бея та кілька років жила в Африці, знімаючи там.

[ + – ] Лі Міллер була одним із найвідоміших фотокореспондентів Другої світової війни

Утім уже 1937 року Міллер на балу-маскараді в Парижі познайомилася з британським колекціонером Роландом Пенроузом, і в них почався роман. Потім Лі Міллер переїхала в Лондон і з початком Другої світової війни стала військовою фотокореспонденткою Vogue.

Свої знімки вона надсилала з позначкою: "Повірте мені, все це правда".

Після війни вона страждала від посттравматичного стресу та депресій, втіху знайшла в сині Ентоні та кулінарії. Вона навіть перемогла в кількох конкурсах. Померла легендарна фотожурналістка 1977 року.

Пізніше її син Ентоні Пенроуз говорив, що вона подобалася солдатам: "Вона могла лаятися так само, як і вони, і швидко змирилася з життям під обстрілами".

Нагадаємо, раніше Кейт Вінслет закінчила зйомки в другій частині фільму "Аватар". Вона поставила рекорд у фрідайвінгу та виконала роль вождя наві Ронал.