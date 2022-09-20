Кейт Уинслет сыграет фотожурналистку Ли Миллер, снимавшую освобождение Дахау и Бухенвальда

У Ли Миллер была трагическая судьба, однако именно ее снимки приобрели статус культовых

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Появились первые фото со съемок фильма о известной фотожурналистке Ли Миллер. Главную роль исполнит Кейт Уинслет. Об этом пишет Daily Mail.

Съемки фильма проходят в Хорватии, там уже построили декорации, изображающие поле битвы.

Кейт Уинслет успела получить травму ноги, но уже вернулась к съемкам. Режиссером картины выступает Эллен Курас, которая была оператором популярного фильма "Вечное сияние чистого разума". Картина основана на книге "Жизнь Ли Миллер", написанной сыном журналистки Энтони Пенроузом.

Кейт уже сказала, что безмерно рада воплотить Ли Миллер на экране, отметив, что безмерно восхищается этой женщиной.

Напомним, Ли Миллер стала одной из самых известных военных фотографов Второй мировой войны. Она первая снимала освобождение концлагерей Дахау и Бухенвальда, показав миру весь ужас, что там происходил.

Миллер стала единственной женщиной-военным фотографом в Европе, она присоединилась к пехотной дивизии США и находилась на линии фронта наступления союзников из Нормандии в Париж.

Ее напарник и любовник Дэвид Шерман сделал также один из самых известных снимков Миллер: когда она мылась в ванне в квартире Гитлера на площади Принца-регента в Мюнхене. Примечательно, но за несколько часов до того, как был сделан снимок – Гитлер и Ева Браун покончили с собой в бункере в Берлине. Позже Ли говорила, что ее грязные ботинки, стоящие в ванной комнате фюрера были испачканы в Дахау.

Однако, прежде чем стать известным фотожурналистом, Ли Миллер пережила многое. Она была любимой моделью своего отца-фотографа, который снимал ее обнаженной с детства. В семь лет ее изнасиловал друг семьи и заразил венерической болезнью.

В 20 лет она уехала покорять Нью-Йорк и ее из-под колес несущейся машины спас сам Конде Наст, основатель журнала Vogue. Ли стала любимой моделью журнала, она даже снялась в скандальнейшей по тем временам рекламе тампонов.

В 1929 году Ли Миллер отправилась покорять Париж и стала ученицей, любовницей и моделью известного фотографа Мэн Рея. В 1932 году она вышла замуж за египетского богача Азиза Бея и несколько лет жила в Африке, снимая там.

[ + – ] Ли Миллер была одним из сам известных фотокорреспондентов Второй мировой войны

Впрочем, уже в 1937 году Миллер на балу-маскараде в Париже познакомилась с британским коллекционером Роландом Пенроузом, и у них завязался роман. После Ли Миллер переехала в Лондон и с началом Второй мировой войны стала военным фотокорреспондентом Vogue.

Свои снимки она пересылала с пометкой: "Поверьте мне, все это правда".

После войны она страдала от посттравматического стресса и депрессий, утешение нашла в сыне Энтони и кулинарии. Она даже победила в нескольких конкурсах. Скончалась легендарная фотожурналистка в 1977 году.

Позже, ее сын Энтони Пенроуз говорил, что она нравилась солдатам: "она могла ругаться так же, как и они, и быстро смирилась с жизнью под обстрелами".

Напомним, ранее Кейт Уинслет закончила съемки во второй части фильма "Аватар". Она поставила рекорд во фридайвинге и исполнила роль вождя на’ви Ронал.