"Будешь играть только толстых": Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали из-за фигуры

В начале своей карьеры актриса сталкивалась с критикой из-за параметров своего тела, и по ее словам, "это было жестоко".

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47-летняя актриса Кейт Уинслет в недавнем интервью изданию Sunday Times рассказала, что в начале карьеры она столкнулась с травлей из-за фигуры. И восхитилась своей дочерью, которая, по словам актрисы, куда увереннее в себе, нежели сама Кейт была в ее возрасте. Об этом пишет People.

Кейт призналась, что когда ей было 14 лет, она училась в театральной студии, то преподаватель называл ее "толстухой" и говорил, что ей придется играть "только толстых". Она сравнила это с жестокостью современных социальных сетей, из-за которых некоторым женщинам трудно гордиться своим телом.

"Это очень неприятно, люди подвергаются критике, с которой молодой и уязвимый человек не может справиться", — она добавила, что сейчас Голливуд все-таки стал более инклюзивным.

"Но в киноиндустрии все действительно меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: "Какой у нее вес?". Я не шучу. Так что приятно, что ситуация начала меняться", — поделилась неприятными воспоминаниями актриса.

Уинслет отметила, что сейчас, не смотря на критику в соцсетях, такие женщины, как ее 22-летняя дочь Мия Триплтон, намного сильнее, чем она была в этом возрасте.

"Поколение моей дочери способно постоять за себя. Они уже усвоили, что их услышат. Очевидно, не в каждой ситуации, но они умеют использовать свой голос — особенно молодые женщины. Меня это поражает. Когда я была моложе, вы говорили, только когда к вам обращались. Сейчас молодые женщины сильнее. И они больше гордятся своим телом", — по словам актрисы в прошлом ее откровенно жестоко критиковали и это "подорвало ее уверенность в себе".

[ + – ] Кейт Уинслет на съемках фильма "Титаник" Фото: theacademy

Снявшись в "Гамлете" и "Титанике" в конце 1990-х, Кейт Уинслет стала знаменита и пережила шквал критики со стороны бульварных СМИ и таких людей, как Джоан Риверс, которая шутила, что "если бы Кейт Уинслет сбросила несколько фунтов, "Титаник" никогда бы не затонул".

"Когда мне было 20, люди много говорили о моем весе. Это было почти смехотворно, насколько шокирующими, насколько критичными, насколько откровенно жестокими были ко мне журналисты таблоидов. Я все еще выясняла, кем, черт возьми, я являюсь! А они комментировали мой размер, они оценивали мой вес, они печатали предполагаемую диету, на которой я сидела. Это было неприятно читать", — призналась Кейт.

"Это подорвало мою уверенность. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: "Боже, если это то, что они говорят обо мне, пока я в Англии, то что произойдет, когда я туда доберусь?". Кроме того, это вмешивается в ваше развивающееся представление о том, что прекрасно, понимаете? Я действительно чувствовала себя очень одинокой. По той простой причине, что ничто не может на самом деле подготовить вас к этому", — призналась Кейт.

Актриса сказала, что научилась не обращать внимания на критику, только в 2000 году, когда родилась ее дочь Мия.

"У меня родилась Мия, когда мне было 25. И все это дерьмо просто испарилось", — резюмировала Кейт Уинслет.

Но сейчас она запрещает ретушировать свои фото и даже повздорила с режиссером сериала "Мейр из Исттауна", когда он пытался править постеры с ее изображением.

Напомним, Кейт Уинслет начала съемки в сериале о знаменитой фотожурналистке Ли Миллер, которая была звездой глянца, а потом отправилась на Вторую мировую войну.